На українському ринку криптовалют з’являться емітенти та оференти

Після того, як в Україні запрацює законодавство щодо криптоактивів, в індустрії з’являться нові гравці - емітенти та оференти. Вони мають виконувати вимоги законодавства та розробити Білу книгу. Про це в інтерв’ю Delo.ua розповів Юрій Бойко, член НКЦПФР.

За словами Бойко, в оновленому законопроєкті "Про віртуальні активи" прописані вимоги до емітентів та до оферентів. Учасники ринку виконують такі функції:

Емітент – це юридична або фізична особа, яка випускає криптоактиви.

– це юридична або фізична особа, яка випускає криптоактиви. Оферент – це відносно нове поняття. Це юридична або фізична особа, яка пропонує криптоактиви громадськості.

Важливо запам’ятати, що емітент може бути оферентом, але у віртуальних активів може й не бути емітенту. Тому часто оференти допомагають запустити в обіг віртуальні активи.

"Наприклад, є така валюта як біткоїн. Хто є емітентом біткоїну? Немає емітенту. Але я хочу торгувати біткоїном. Для цього мені потрібно такий віртуальний актив допустити до обігу, щоб його можна було продавати або купувати на криптобіржі в Україні. Тоді я повинен стати оферентом", - пояснює Бойко.

В законопроєкті прописані базові вимоги для гравців, вони є зрозумілими та прозорими. Однією з основних вимог є наявність Білої книги. В цьому документі кожен гравець крипторинку викладає суть, цілі та принципи роботи.

"Біла книга фактично дозволяє криптоактивам легально працювати на ринку. Мова йде про обіг на біржі або про здійснення публічної пропозиції", - говорить Бойко.

Раніше повідомлялося, що біткойн може досягти ціни в 100 000 доларів до кінця 2024 року. Про це заявив керівник відділу дослідження цифрових активів компанії Standard Chartered Джефф Кендрік

Більше про те, як саме буде регулюватися ринок криптоактивів в Україні, читайте в інтерв’ю "Коли в Україні запрацює законодавство для ринку криптоактивів. Розповідає Юрій Бойко, член НКЦПФР".