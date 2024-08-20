Национальный кэшбек заработает со 2 сентября: какую компенсацию будут получать украинцы

20 августа Кабинет министров Украины утвердил новую программу поддержки украинцев — "Национальный кэшбек ", которая стартует 2 сентября 2024 года. Согласно принятому решению, граждане смогут получать компенсацию 10% стоимости приобретенных украинских товаров.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Сумма кэшбэка будет начисляться на специальные счета. Максимальный размер кэшбека составит 3 тысячи гривен в месяц.

Министр экономики Юлия Свириденко отметила, что программа "Национальный кэшбек" направлена на поддержку украинских потребителей и стимулирование экономики.

"Кешбек как форма государственной поддержки граждан более эффективна для экономики, чем просто предоставление средств, ведь формирует дополнительный спрос на украинские товары. Это создает рабочие места в Украине и обеспечивает налоговые поступления. До 40% средств, потраченных на украинский товар, возвращается налогами в бюджет и идет на нужды ВСУ. Через государственную поддержку развиваем другую здоровую привычку — покупать локальные товары», – подчеркнула она.

Для участия в программе гражданам необходимо открыть специальный счет в своем банке и получить карту. Далее, в мобильном приложении "Дія" следует активировать услугу "Национальный кэшбэк".

Когда кэшбек придет на карту

Начисление кэшбека производится ежедневно на следующий день, пересматривать объем накопленных средств можно через "Дію".

Скопившиеся средства будут зачисляться на счет раз в месяц, до 20 числа следующего месяца. Потратить их следует до 31 января 2025 года. Однако снять наличные с этих счетов будет невозможно.

Как будет проходить запуск программы

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров подчеркнул, что благодаря "Дії" участие в программе будет максимально удобным для граждан, поскольку приложением уже пользуется более 20,7 миллиона украинцев, и именно через это приложение можно будет легко следить за начислением кэшбека и потратить его на необходимые услуги.

Запуск "Национального кэшбека" будет проходить в два этапа. Сначала производители и продавцы должны подать через портал "Дія" заявку на участие в программе и зарегистрировать перечень товаров, участвующих в программе. Впоследствии украинцы откроют специальные счета, начнут получать кэшбек и смогут просматривать сумму начисленного и выплаченного кэшбека в приложении "Дія".

"Раньше через "Дію" украинцы подавались на программы поддержки от государства в критических ситуациях — тысяч тысяч человек, 6 500 для ФЛП в начале полномасштабного вторжения, выплаты для ВПЛ. Весь процесс проходит в несколько кликов, удобно и без лишних походов в учреждения", — отметили в Минцирфы. .

В Минэкономики добавили, что производители и продавцы украинских товаров могут присоединиться к программе через портал "Дія", и многие уже подтвердили свое участие.

"Национальный кэшбек" поддерживают ПриватБанк и Visa

В пресс-службе банка отметили, что ПриватБанк является партнером программы "Национальный кэшбек".

В банке рассказали, что для того, чтобы воспользоваться кэшбеком, начиная с августа 2024 клиенты банка могут оформить в мобильном приложении Приват24 или веб версии Приват24 специальную виртуальную карточку "Сделано в Украине", на которую государство будет перечислять средства.

Все клиенты ПриватБанка получат уведомление, когда оформление карты будет доступно в Приват24.

В свою очередь, как сообщила компания Visa, операционным партнером программы кэшбека стала именно она.

На что будет предоставляться кэшбек и на какие товары можно его потратить

Кешбек будет предоставляться на любые потребительские товары украинского производства, за исключением подакцизных товаров. Также на вино без содержания спирта и медовые напитки, лекарства украинского производства.

Кешбек можно использовать для оплат и медицинских, коммунальных услуг, спортивных мероприятий, киносеансов, билетов на поезд, для оплаты мобильной связи и другие услуги, а также на донаты для Вооруженных Сил Украины или покупку военных облигаций. Это вдобавок поддержит микро и малый бизнес в условиях войны.

В каких магазинах будет работать кэшбек

Согласно сообщению, кэшбек будет начисляться только на покупки, которые будут осуществляться безналично и будут отражаться в фискальных чеках продавцов, поэтому участие в программе могут принимать только торговцы, обеспечивающие передачу информации о совершенных расчетных операциях, а также на общей системе налогообложения, что будет способствовать повышению прозрачности финансовых операций и поддерживать легальный бизнес

В программе могут участвовать торговые сети и магазины, включая онлайн-магазины. Они должны быть на общей системе налогообложения и принимают платежные карты для расчетов.

О программе национального кэшбека

26 февраля во время мероприятия "Сделано в Украине" президент Владимир Зеленский заявил, что уже в этом году в Украине должна заработать программа национального кэшбека "Покупай украинское". По этой программе украинцы смогут получать часть средств, израсходованных на товары украинских производителей.

Отметим, Министерство экономики рассматривало два варианта внедрение национального кэшбека. По первому сценарию кэшбек в размере 10% от стоимости будет распространяться только на непродовольственные товары отечественного производства. Для его реализации понадобится 1-2 млрд грн бюджетных средств.

Второй сценарий предполагает охват и пищевых продуктов, и непродовольственного ритейла, который потребует 2-3 млрд грн финансирования.

9 июля Кабинет министров Украины принял проект закона, предлагающего внесение изменений в Налоговый кодекс, касающиеся реализации программы кэшбека.

Запуск программы Кэшбека уже несколько раз отсрочивался. Сначала заместитель главы Офиса Президента Украины Ростислав Шурма рассказывал, что программа кэшбека полностью готова и ждет согласования с международными партнерами. В ОП надеялись, что она будет представлена до конца марта, но не вышло.

Впоследствии министерша экономики Юлия Свириденко сообщала, что планируется запустить анонсированную ранее программу "Украинский кэшбек"до конца лета этого года.