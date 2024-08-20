Національний кешбек запрацює з 2 вересня: яку компенсацію отримуватимуть українці

20 серпня Кабінет міністрів України затвердив нову програму підтримки українців – "Національний кешбек", яка стартує 2 вересня 2024 року. Відповідно до ухваленого рішення, громадяни зможуть отримувати компенсацію 10% від вартості придбаних українських товарів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Сума кешбеку буде нараховуватися на спеціальні рахунки. Максимальний розмір кешбеку складатиме 3 тисячі гривень на місяць.

Міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що програма "Національний кешбек" спрямована на підтримку українських споживачів і стимулювання економіки.

"Кешбек як форма державної підтримки громадян є більш ефективною для економіки, ніж просто надання коштів, адже формує додатковий попит на українські товари. Це створює робочі місця в Україні і забезпечує податкові надходження. До 40% коштів, витрачених на український товар, повертається податками в бюджет і йде на потреби ЗСУ. … Через державну підтримку розвиваємо іншу здорову звичку — купувати локальні товари", – підкреслила вона.

Для участі в програмі громадянам необхідно відкрити спеціальний рахунок у своєму банку та отримати картку. Далі, у мобільному додатку "Дія" слід активувати послугу "Національний кешбек".

Коли кешбек прийде на картку

Нарахування кешбеку відбувається щоденно на наступний день, переглядати обсяг накопичених коштів можна через "Дію".

Накопичені кошти будуть зараховуватися на рахунок раз на місяць, до 20 числа наступного місяця. Витратити їх потрібно до 31 січня 2025 року. Проте, зняти готівку з цих рахунків буде неможливо.

Як проходитиме запуск програми

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров підкреслив, що завдяки "Дії" участь у програмі буде максимально зручною для громадян, оскільки додатком вже користується понад 20,7 мільйона українців, і саме через цей застосунок можна буде легко стежити за нарахуванням кешбеку та витратити його на необхідні послуги.

Запуск "Національного кешбеку" проходитиме у два етапи. Спочатку виробники та продавці повинні подати через портал "Дія" заявку на участь у програмі й зареєструвати перелік товарів, які братимуть участь у програмі. Згодом українці відкриють спеціальні рахунки, почнуть отримувати кешбек та зможуть переглядати суму нарахованого й виплаченого кешбеку в застосунку "Дія".

"Раніше через Дію українці подавалися на програми підтримки від держави в критичних ситуаціях — ковідна тисяча, 6 500 для ФОПів на початку повномасштабного вторгнення, виплати для ВПО. Весь процес проходить у кілька кліків, зручно та без зайвих походів до установ" – зазначили в Мінцирфи.

У Мінекономіки додали, що виробники та продавці українських товарів можуть долучитися до програми через портал "Дія", і багато з них вже підтвердили свою участь.

“Національний кешбек” підтримує ПриватБанк

У пресслужбі банку наголосили, що ПриватБанк є партнером програми “Національний кешбек”.

У банку розповіли, що для того, щоб скористатись кешбеком, починаючи з серпня 2024 року клієнти банку можуть оформити в мобільному застосунку Приват24 чи веб версії Приват24 спеціальну віртуальну картку “Зроблено в Україні”, на яку держава перераховуватиме кошти.

Всі клієнти ПриватБанку отримають сповіщення, коли оформлення картки буде доступно в Приват24.

В свою чергу, як повідомила компанія Visa, операційним партнером програми кешбеку стала саме вона.

На що надаватиметься кешбек і на які товари можна його витратити

Кешбек надаватиметься на будь-які споживчі товари українського виробництва за виключенням підакцизних товарів. Також, на вино без вмісту спирту і медові напої, ліки українського виробництва.

Кешбек можна використовуватися для оплати медичних, комунальних послуг, спортивних заходів, кіносеансів, квитків на потяг, для оплати мобільного зв’язку та інші послуги а також на донати для Збройних Сил України або купівлю військових облігацій. Це додатково підтримає мікро і малий бізнес в умовах війни.

В яких магазинах працюватиме кешбек

Згідно з повідомленням, кешбек нараховуватиметься тільки на покупки, які здійснюватимуться безготівково та будуть відображатися у фіскальних чеках продавців, тому участь в програмі можуть брати тільки торговці, які забезпечують передачу інформації про здійснені розрахункові операції, а також перебувають на загальній системі оподаткування, що сприятиме підвищенню прозорості фінансових операцій та підтримуватиме легальний бізнес

В програмі можуть брати участь торгові мережі і магазини, в тому числі онлайн-магазини. Вони мають бути на загальній системі оподаткування і приймають платіжні картки для розрахунків.

Про програму національного кешбеку

26 лютого під час заходу "Зроблено в Україні" президент Володимир Зеленський заявив, що вже цього року в Україні має запрацювати програма національного кешбеку "Купуй українське". За цією програмою українці зможуть отримувати частину коштів, витрачених на товари українських виробників.

Міністерство економіки розглядало два варіанти впровадження національного кешбеку. За першим сценарієм кешбек у розмірі 10% від вартості поширюватиметься лише на нехарчові товари вітчизняного виробництва. Для його реалізації знадобиться 1-2 млрд грн бюджетних коштів.

Другий сценарій передбачає охоплення і харчових продуктів, і нехарчового ритейлу, що потребуватиме 2-3 млрд грн фінансування.

9 липня Кабінет міністрів України ухвалив проєкт закону, який пропонує внесення змін до Податкового кодексу, що стосуються реалізації програми кешбеку.

Зауважимо, що запуск програми кешбеку вже кілька разів відтерміновувався. Спочатку заступник голови Офісу Президента України Ростислав Шурма розповідав, що програма кешбеку повністю готова і чекає на узгодження з міжнародними партнерами. В ОП сподівалися, що вона буде представлена до кінця березня, але не вийшло.

Згодом міністерка економіки Юлія Свириденко повідомляла, що планується запустити анонсовану раніше програму "Український кешбек" до кінця літа цього року.