НБУ временно отменил требование предоставлять документы для вывоза валюты из Украины

Национальный банк Украины принял решение на время военного положения отменить требование к гражданам, которые пересекают государственную границу, предоставлять документы, которые подтверждают снятие наличных с собственных счетов и приобретение банковских металлов.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Ранее такие документы нужно было обязательно предоставить в случае перевоза за границу валютных ценностей стоимостью свыше 10 тысяч евро (в эквиваленте). В то же время сохраняется требование декларировать такие ценности.

Нацбанк также разрешил банкам покупать наличную гривну у иностранных финансовых учреждений за безналичную иностранную валюту в объеме до 1 миллиона евро в день или в другой валюте в эквиваленте.

Частично НБУ разрешил переводить в Украину деньги из РБ и РФ. Речь о тех случаях когда деньги поступают от резидентов этих стран или со счетов лиц, конечными бенефициарными владельцами которых являются резиденты РФ или РБ.

Эти деньги могут поступать исключительно на счет НБУ, созданный для помощи Вооруженным Силам Украины, на счета госорганов, которые создали для гуманитарной помощи в Украине. Кроме того, в список исключений попали переводы на счета резидентов в банках по операциям по экспорту продуктов.

"Кроме того, Национальный банк разрешил украинцам совершать операции по перечислению средств в иностранной валюте на счета Кабинета министров Украины, министерств и других государственных органов Украины, в частности, на счет, созданный для гуманитарной помощи Украине", — добавили в НБУ.

Также с 1 марта 2022 года вместо полного запрета на выдачу наличных средств со счета клиента в иностранной валюте установлено ограничение объемом до 30 тысяч грн в день.

Национальный банк предусмотрел возможность использования платежных карт за границей для расчетов и обналичивания, добавив их к перечню исключений к запрету, что касается осуществления трансграничных переводов валютных ценностей из Украины.