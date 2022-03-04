НБУ тимчасово скасував вимогу надавати документи для вивезення валюти з України

Національний банк України ухвалив рішення на час воєнного стану скасувати вимогу до громадян, які перетинають державний кордон, надавати документи, що підтверджують зняття готівки з власних рахунків та придбання банківських металів.

Про це повідомила прес-служба НБУ.

Раніше такі документи потрібно було обов'язково надати у разі перевезення за кордон валютних цінностей вартістю понад 10 тисяч євро (в еквіваленті). Водночас, зберігається вимога декларувати такі цінності.

Нацбанк також дозволив банкам купувати готівкову гривню в іноземних фінансових установ за безготівкову іноземну валюту обсягом до 1 мільйона євро на день або в іншій валюті в еквіваленті.

Частково НБУ дозволив переказувати в Україну гроші з РБ та РФ. Ідеться про випадки коли гроші надходять від резидентів цих країн або з рахунків осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти РФ або РБ.

Ці гроші можуть надходити виключно на рахунок НБУ, створеного для допомоги Збройним силам України, на рахунки державних органів, які створили для гуманітарної допомоги в Україні. Крім того, до списку винятків потрапили перекази на рахунки резидентів у банках щодо операцій з експорту продуктів.

"Крім того, Національний банк дозволив українцям здійснювати операції з перерахування коштів в іноземній валюті на рахунки Кабінету міністрів України, міністерств та інших державних органів України, зокрема на рахунок, створений для гуманітарної допомоги Україні", - додали в НБУ.

Також з 1 березня 2022 замість повної заборони на видачу готівки з рахунку клієнта в іноземній валюті встановлено обмеження обсягом до 30 тисяч грн на день.

Національний банк передбачив можливість використання платіжних карток за кордоном для розрахунків та переведення в готівку, додавши їх до переліку винятків до заборони, що стосується здійснення транскордонних переказів валютних цінностей з України.