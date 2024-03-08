Правительство распространило порядок конфискации имущества на вещественные доказательства стоимостью до 200 размеров прожиточного минимума

Порядок учета, хранения, оценки конфискованного и другого имущества, переходящего в собственность государства, распространен на вещдоки стоимостью до 200 размеров прожиточного минимума.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Отмечается, что внесены изменения в постановление КМУ от 25.08.1998 г. N 1340 "О Порядке учета, хранения, оценки конфискованного и иного имущества, переходящего в собственность государства, и распоряжение им".

Это сделано с целью приведения ее в соответствие с требованиями Закона Украины №3475-IX "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и другие законы Украины об урегулировании отдельных вопросов распоряжения иностранными товарами, транспортными средствами коммерческого назначения, находящимися на таможенной территории Украины под таможенным контролем, а также незаконно ввезенными на таможенную территорию Украины".

Мельничук отмечает, что действие Порядка распространено на вещественные доказательства (кроме документов) стоимостью до 200 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, которые согласно уголовному процессуальному законодательству передаются соответствующими лицами Национальной полиции, СБУ, Государственного бюро расследований, БЭБ, Национального антикоррупционного бюро для реализации, технологической переработки или уничтожения

Предусмотрено, что в случае передачи для реализации вышеуказанного имущества, которое находится на таможенной территории Украины под таможенным контролем и за которое не были уплачены таможенные платежи, в его стоимость, определенную на основании отчета о его оценке, включается сумма таможенных платежей, подлежащих уплате при выпуске такого имущества в свободное обращение на таможенной территории Украины.

Отметим, что размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц с 1 января 2024 года составляет 3 028 грн.

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