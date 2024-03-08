Уряд поширив порядок щодо конфіскації майна на речові докази вартістю до 200 розмірів прожиткового мінімуму

Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, поширено на речові докази вартістю до 200 розмірів прожиткового мінімуму.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зазначається, що внесено зміни до постанови КМУ від 25.08.1998 N 1340 "Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним".

Це зроблено з метою приведення її у відповідність до вимог Закону України №3475-IX "Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо врегулювання окремих питань розпорядження іноземними товарами, транспортними засобами комерційного призначення, що перебувають на митній території України під митним контролем, а також такими, що незаконно ввезені на митну територію України".

Мельничук зазначає, що дію Порядку поширено на речові докази (крім документів) вартістю до 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, які відповідно до кримінального процесуального законодавства передаються відповідними особами Національної поліції, СБУ, Державного бюро розслідувань, БЕБ, Національного антикорупційного бюро для реалізації, технологічної переробки або знищення.

Передбачено, що у разі передачі для реалізації вищевказаного майна, яке перебуває на митній території України під митним контролем та за яке не були сплачені митні платежі, до його вартості, визначеної на підставі звіту про його оцінку, включається сума митних платежів, що підлягали б сплаті при випуску такого майна у вільний обіг на митній території України.

Зазначимо, що розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 1 січня 2024 року складає 3 028 грн.

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