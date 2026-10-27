Проекты на $40 млрд: что должно убедить партнёров финансировать восстановление

Украина планирует сформировать в 2027 году портфель проектов восстановления стоимостью около $40 млрд. Чтобы привлечь средства на их реализацию, правительство должно согласовать приоритеты восстановления с международными партнёрами и представить им обоснованные инвестиционные предложения. Как продвигается эта работа, в комментарии для Delo рассказал министр экономики и окружающей среды Украины Александр Кравченко.

Чтобы реализовать планы, обнародованные Минэкономики 29 сентября, органы власти и инициаторы проектов должны определить перечень работ, рассчитать затраты и обосновать ожидаемые результаты. Эти данные помогут донорам и инвесторам оценить каждое предложение и обсудить с украинской стороной объём финансирования, условия и сроки предоставления средств.

Приоритеты Украины в программах помощи

Обсуждая будущие программы поддержки, правительство должно объяснить, какие потребности восстановления считает приоритетными и почему партнёрам стоит направить помощь именно на них.

«Мы должны сформировать рамку общего видения для обсуждения с партнёрами их программ поддержки. Нам необходимо учитывать политический контекст, в частности в Европе. Поэтому украинская стратегия должна быть для них понятной и интересной, чтобы они захотели её поддержать», — пояснил министр.

Отбор проектов и поддержка инвесторов

Для потенциальных инвесторов важно, смогут ли они реализовать предложенные проекты и по каким правилам будут работать в Украине. Поэтому Кравченко связывает подготовку к восстановлению с изменениями в регулировании.

«Уже сейчас необходимо готовить проекты, работать над изменениями в регулировании и расширять программу поддержки для привлечения инвестиций. Эта работа продолжается, и мы набираем темп. В рамках Single Project Pipeline мы совместно со Всемирным банком отбираем проекты и начинаем их готовить. Также работаем с UkraineInvest над привлечением инвестиций», — рассказал Кравченко.

Для публичных инвестиций действует Единый проектный портфель государства, или Single Project Pipeline. Как объясняет Минэкономики, в него входят проекты и программы, которые прошли оценку и отбор и могут получить финансовую поддержку для подготовки или реализации. Во время отбора оценивают, насколько они соответствуют стратегическим приоритетам, обоснованы ли их затраты и какую пользу они принесут экономике и обществу.

Для работы с этим портфелем используют DREAM — государственную цифровую систему, в которой собирают информацию о проектах и отслеживают их реализацию. Подготовку обоснований и документации для инфраструктурных проектов поддерживает инициатива Ukraine FIRST. Согласно сообщению Минэкономики от 21 октября, для участия в этой программе уже отобрали восемь проектов, а ещё 15 передали на оценку для дальнейшей подготовки.

Подход, который описывает Кравченко, должен помочь правительству в 2027 году предлагать партнёрам конкретные объекты восстановления с обоснованной стоимостью и ожидаемым результатом. Для привлечения частного капитала Минэкономики также считает необходимым развивать страхование военных рисков, чтобы сделать инвестиции в Украину более приемлемыми для бизнеса.

Чтобы начать работы, органам власти и инициаторам проектов необходимо согласовать с финансовыми партнёрами источники средств и графики выполнения. От этих договорённостей будет зависеть, когда восстановление принесёт заказы предприятиям, а общинам — восстановленную инфраструктуру.