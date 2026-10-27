Проєкти на $40 млрд: що має переконати партнерів фінансувати відбудову

Україна планує сформувати у 2027 році портфель проєктів відбудови вартістю близько $40 млрд. Щоб залучити кошти на їхню реалізацію, уряд має узгодити пріоритети відновлення з міжнародними партнерами та представити їм обґрунтовані інвестиційні пропозиції. Як триває ця робота, у коментарі для Dilo розповів міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко.

Щоб реалізувати плани, оприлюднені Мінекономіки 29 вересня, органи влади й ініціатори проєктів мають визначити перелік робіт, розрахувати витрати та обґрунтувати очікувані результати. Ці дані допоможуть донорам та інвесторам оцінити кожну пропозицію й обговорити з українською стороною обсяг фінансування, умови та строки надання коштів.

Пріоритети України у програмах допомоги

Обговорюючи майбутні програми підтримки, уряд має пояснити, які потреби відновлення вважає пріоритетними та чому партнерам варто спрямувати допомогу саме на них.

«Маємо сформувати рамку спільного бачення для обговорення з партнерами їхніх програм підтримки. Нам треба враховувати політичний контекст, зокрема в Європі. Тому українська стратегія має бути для них зрозумілою й цікавою, щоб вони хотіли її підтримати», – пояснив міністр.

Відбір проєктів і підтримка інвесторів

Для потенційних інвесторів важливо, чи зможуть вони реалізувати запропоновані проєкти та за якими правилами працюватимуть в Україні, тому Кравченко пов’язує підготовку до відбудови зі змінами в регулюванні.

«Уже зараз потрібно готувати проєкти, працювати над регуляторними змінами й розширювати програму підтримки для залучення інвестицій. Ця робота триває, і ми набираємо темп. У межах Single Project Pipeline ми спільно зі Світовим банком відбираємо проєкти та починаємо їх готувати. Також працюємо з UkraineInvest над залученням інвестицій», – розповів Кравченко.

Для публічних інвестицій діє Єдиний проєктний портфель держави, або Single Project Pipeline. Як пояснює Мінекономіки, до нього входять проєкти та програми, які пройшли оцінювання й відбір та можуть отримати фінансову підтримку для підготовки або реалізації. Під час відбору оцінюють, наскільки вони відповідають стратегічним пріоритетам, чи обґрунтовані їхні витрати та яку користь вони дадуть економіці й суспільству.

Для роботи з цим портфелем використовують DREAM – державну цифрову систему, у якій збирають інформацію про проєкти та відстежують їх реалізацію. Підготовку обґрунтувань і документації для інфраструктурних проєктів підтримує ініціатива Ukraine FIRST. За повідомленням Мінекономіки від 21 жовтня, до цієї програми вже відібрали вісім проєктів, а ще 15 передали на оцінювання для подальшої підготовки.

Підхід, який описує Кравченко, має допомогти уряду у 2027 році пропонувати партнерам конкретні об’єкти відбудови з обґрунтованою вартістю та очікуваним результатом. Для залучення приватного капіталу Мінекономіки також вважає необхідним розвивати страхування воєнних ризиків, щоб зробити інвестиції в Україну прийнятнішими для бізнесу. Щоб розпочати роботи, органам влади й ініціаторам проєктів потрібно погодити з фінансовими партнерами джерела коштів і графіки виконання; від цих домовленостей залежатиме, коли відбудова принесе замовлення підприємствам і відновлену інфраструктуру громадам.