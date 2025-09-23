Понад 6,5 млрд грн на відновлення України: стартував відбір проєктів на 2025 рік

Українські громади подали до системи DREAM 200 проєктів на загальну суму понад 6,5 млрд гривень. Ці кошти спрямують на відновлення та розвиток країни. Найбільша частина фінансування призначена для сфери освіти (2,2 млрд грн), муніципальної інфраструктури (1,8 млрд грн) та охорони здоров'я (1,5 млрд грн).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Пріоритет надаватимуть проєктам, що відповідають ключовим потребам громад. Це, зокрема, проєкти у сферах освіти, охорони здоров'я, цивільного захисту та публічних послуг.

Основні вимоги до проєктів

Щоб отримати фінансування, проєкти повинні:



відповідати пріоритетам Державної стратегії регіонального розвитку; ️

бути включеними до Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій на 2025 рік;

️містити актуальну проєктну документацію; ️

отримати співфінансування не менше 10% з місцевих бюджетів; ️

об'єкт не повинен знаходитися на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих територіях України.

Особливий пріоритет матимуть проєкти вартістю до 70 млн гривень, по яких вже проведені тендери та які будуть завершені у 2025 році.

Розподіл коштів

Для забезпечення рівномірного відновлення 50% фінансування Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) отримають прифронтові регіони, 30% — центральні області, і 20% — західні регіони України.

Що таке DREAM ?

DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management) — це державна цифрова екосистема України, яка забезпечує єдиний цифровий шлях та "єдине вікно" для всіх проєктів відновлення, надаючи можливість створювати, фінансувати, управляти та контролювати їх прозоро та ефективно. Система покликана уникнути корупції, забезпечити підзвітність та прозорість використання коштів, а також залучити міжнародних інвесторів та донорів до відбудови України.

Нагадаємо, з 10 по 30 вересня 2025 року розпочався відбір проєктів для фінансування в рамках Програми відновлення України ІІІ (транш B). Загальний бюджет цього етапу становить 100 млн євро, наданих Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).