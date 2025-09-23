Более 6,5 млрд грн на восстановление Украины: стартовал отбор проектов на 2025 год

Украинские общины подали в систему DREAM 200 проектов на общую сумму более 6,5 млрд гривен. Эти средства будут направлены на восстановление и развитие страны. Большая часть финансирования предназначена для сферы образования (2,2 млрд грн), муниципальной инфраструктуры (1,8 млрд грн) и здравоохранения (1,5 млрд грн).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства развития общин и территорий Украины.

Приоритет будет предоставляться проектам, отвечающим ключевым потребностям общин. Это, в частности, проекты в сфере образования, здравоохранения, гражданской защиты и публичных услуг.

Основные требования к проектам

Чтобы получить финансирование, проекты должны:



соответствовать приоритетам Государственной стратегии регионального развития; ️

быть включенными в Единый проектный портфель публичных инвестиций на 2025 год;

️местить актуальную проектную документацию; ️

получить софинансирование не менее 10% местных бюджетов; ️

объект не должен находиться на территориях активных боевых действий или временно оккупированных территориях Украины.

Особый приоритет будут иметь проекты стоимостью до 70 млн. гривен, по которым уже проведены тендеры и которые будут завершены в 2025 году.

Распределение средств

Для обеспечения равномерного восстановления 50% финансирования Государственного фонда регионального развития (ДФРР) получат прифронтовые регионы, 30% — центральные области и 20% — западные регионы Украины.

Что такое DREAM ?

DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management) – это государственная цифровая экосистема Украины, которая обеспечивает единый цифровой путь и "единое окно" для всех проектов восстановления, предоставляя возможность создавать, финансировать, управлять и контролировать их прозрачно и эффективно. Система призвана избежать коррупции, обеспечить подотчетность и прозрачность использования средств, а также привлечь международных инвесторов и доноров к восстановлению Украины.

Напомним, с 10 по 30 сентября 2025 г. начался отбор проектов для финансирования в рамках Программы восстановления Украины III (транш B). Общий бюджет этого этапа составляет 100 млн евро, предоставленных Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).