Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

+0,13

EUR

48,73

+0,31

Наличный курс:

USD

41,30

41,23

EUR

48,85

48,69

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Более 6,5 млрд грн на восстановление Украины: стартовал отбор проектов на 2025 год

женщина, документы
Общины подали в систему DREAM 200 проектов. / Freepik

Украинские общины подали в систему DREAM 200 проектов на общую сумму более 6,5 млрд гривен. Эти средства будут направлены на восстановление и развитие страны. Большая часть финансирования предназначена для сферы образования (2,2 млрд грн), муниципальной инфраструктуры (1,8 млрд грн) и здравоохранения (1,5 млрд грн).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства развития общин и территорий Украины.

Приоритет будет предоставляться проектам, отвечающим ключевым потребностям общин. Это, в частности, проекты в сфере образования, здравоохранения, гражданской защиты и публичных услуг.

Основные требования к проектам

Чтобы получить финансирование, проекты должны:

  • соответствовать приоритетам Государственной стратегии регионального развития; ️
  • быть включенными в Единый проектный портфель публичных инвестиций на 2025 год;
  • ️местить актуальную проектную документацию; ️
  • получить софинансирование не менее 10% местных бюджетов; ️
  • объект не должен находиться на территориях активных боевых действий или временно оккупированных территориях Украины.

Особый приоритет будут иметь проекты стоимостью до 70 млн. гривен, по которым уже проведены тендеры и которые будут завершены в 2025 году.

Распределение средств

Для обеспечения равномерного восстановления 50% финансирования Государственного фонда регионального развития (ДФРР) получат прифронтовые регионы, 30% — центральные области и 20% — западные регионы Украины.

Что такое DREAM?

DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management) – это государственная цифровая экосистема Украины, которая обеспечивает единый цифровой путь и "единое окно" для всех проектов восстановления, предоставляя возможность создавать, финансировать, управлять и контролировать их прозрачно и эффективно. Система призвана избежать коррупции, обеспечить подотчетность и прозрачность использования средств, а также привлечь международных инвесторов и доноров к восстановлению Украины.

Напомним, с 10 по 30 сентября 2025 г. начался отбор проектов для финансирования в рамках Программы восстановления Украины III (транш B). Общий бюджет этого этапа составляет 100 млн евро, предоставленных Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

Автор:
Татьяна Ковальчук