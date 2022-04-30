Российские войска украли сотни тысяч тонн зерна на оккупированных территориях Украины

Российские войска украли «несколько сотен тысяч тонн» зерна на оккупированных ими территориях Украины.

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Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель министра сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

Он отметил, что большая часть хранящегося на временно оккупированных территориях зерна (около 1,5 млн тонн) украдено российскими войсками. Ранее Министерство иностранных дел Украины обвинило Россию в краже зерна на оккупированной территории. Это, по мнению чиновников, увеличивает угрозу глобальной продовольственной безопасности.

Напомним, в Германии планируют вывозить сельскохозяйственный урожай из Украины железнодорожным транспортом. Для этого задействуют DB Cargo, дочернее предприятие Deutsche Bahn AG по грузовым перевозкам.