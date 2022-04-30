Російські війська вкрали сотні тисяч тонн зерна на окупованих територіях України

Російські війська вкрали кілька сотень тисяч тонн зерна на окупованих ними територіях України.

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Про це в ефірі телемарафону заявив заступник міністра сільського господарства України Тарас Висоцький.

Він зазначив, що більша частина зерна, що зберігається на тимчасово окупованих територіях (близько 1,5 млн тонн), вкрадена російськими військами. Раніше Міністерство закордонних справ України звинуватило Росію у крадіжці зерна на окупованій території. Це, на думку чиновників, збільшує загрозу для глобальної продовольчої безпеки.

Нагадаємо, у Німеччині планують вивозити сільськогосподарський урожай із України залізничним транспортом. Для цього задіяні DB Cargo, дочірнє підприємство Deutsche Bahn AG з вантажних перевезень.