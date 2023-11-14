Спрос на импортные товары делает целесообразным строительство в Украине около 600 перерабатывающих предприятий - мнение

Объемы сырья и имеющийся в Украине спрос на товары делает целесообразным создание в Украине примерно 600 разнопрофильных предприятий перерабатывающей отрасли, сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Киселевский в интервью изданию Delo.ua. Общая стоимость перерабатывающих мощностей для производства товаров на экспорт и собственного потребления составляет ориентировочно до $90 млрд.

По его словам, доля перерабатывающей промышленности в ВВП Украины катастрофически мала – в 2022 году она составила 8% при бенчмарке в 20% по OECD. При этом соседние страны имеют долю перерабатывающей промышленности в районе 20%, и Украина тоже должна двигаться к этому показателю.

"Это строительство обеспечит нам движение к целевой 20% переработки. Именно изменение структуры экономики решит вопрос занятости и существенно повлияет на благосостояние населения, потому что низкая доля перерабатывающей промышленности всегда коррелируется с бедностью", - пояснил нардеп в интервью.

При этом у Украины нет другого выхода, кроме как создавать рабочие места из-за изменения структуры экономики в направлении экспортно-ориентированной перерабатывающей промышленности. Этот путь прошли послевоенные Япония, Южная Корея и Германия, обеспечив себе восстановление и экономический рост.

Украине не нужно "придумывать велосипед" - она должна создавать у себя перерабатывающую промышленность, причем речь идет не только о переработке зерновых в муку, кормах для животных или биоэтанола, а обо всей группе С, то есть и машиностроении, и ракетах, и ОПК.

Дмитрий Киселевский уточняет, что для строительства перерабатывающих предприятий Украина должна внедрять страхование инвестиций от военных рисков, иначе никто не будет развивать местное производство.

Уже сейчас усилиями Министерства экономики доступно страхование через MIGA и DFC. Уже есть первый застрахованный объект – индустриальный парк на Львовщине. Но эти компании страхуют только нерезидентов. Сделать это страхование доступным для украинских компаний призван мой законопроект 9015. К сожалению, он пока блокируется оппозицией из-за "поправочного спама", - подчеркивает представитель парламентского комитета.

О бюджете-2024, отраслевой господдержке, индустриальных парках, локализации производства в государственных закупках и будущем украинской оборонки читайте в интервью с Дмитрием Киселевским, опубликованном на сайте издания.