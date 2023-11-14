Попит на імпортні товари робить доцільним будівництво в Україні близько 600 переробних підприємств - думка

Обсяги сировини та наявний в Україні попит на товари робить доцільним створення в Україні приблизно 600 різнопрофільних підприємств переробної галузі, повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Киселевський в інтерв'ю виданню Delo.ua. Загальна вартість переробних потужностей для виробництва товарів на експорт і власного споживання складає орієнтовно до $90 млрд.

За його словами, частка переробної промисловості у ВВП України катастрофічно мала - в 2022 році вона склала 8% при бенчмарку в 20% по OECD. При цьому сусідні країни мають частку переробної промисловості в районі 20%, і Україна теж має рухатись до цього показнику.

"Це будівництво забезпечить нам рух до цільових 20% переробки. Саме зміна структури економіки вирішить питання зайнятості і суттєво вплине на добробут населення, тому що низька частка переробної промисловості завжди корелюється з бідністю", - пояснив нардеп в інтерв'ю.

При цьому в України немає іншого виходу, окрім як створювати робочі місця через зміну структури економіки в напрямку експортно-орієнтованої переробної промисловості. Цей шлях пройшли післявоєнні Японія, Південна Корея і Німеччина, забезпечивши собі відновлення і економічний ріст.

Україні не треба "вигадувати велосипед" - вона має створювати в себе переробну промисловість, причому мова йде не лише про переробку зернових в борошно, корми для тварин чи біоетанол, а про всю групу С, тобто і машинобудування, і ракети, і ОПК.

Дмитро Киселевський уточнює, що для будівництва переробних підприємств Україна має впроваджувати страхування інвестицій від воєнних ризиків, інакше ніхто не розвиватиме місцеве виробництво.

Вже зараз зусиллями Міністерства економіки доступне страхування через MIGA і DFC. Вже навіть є перший застрахований об’єкт – індустріальний парк на Львівщині. Але ці компанії страхують лише нерезидентів. Зробити це страхування доступним для українських компаній покликаний мій законопроект 9015. Нажаль, він поки блокується опозицією через "поправочний спам", - підкреслює представник парламентського комітету.

Про бюджет-2024, галузеву держпідтримку, індустріальна парки, локалізацію виробництва в державних закупівлях та майбутнє української оборонки читайте в інтерв'ю з Дмитром Киселевським, опублікованим на сайті видання.