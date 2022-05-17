Страны "Большой семерки" планируют выделить Украине пакет помощи на 15 млрд евро

Министры финансов стран "Большой семерки" хотят составить пакет помощи Украине в размере 15 миллиардов евро на встрече в Бонне.

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Об этом сообщил во вторник, 17 мая, высокопоставленный представитель правительства Германии, передает Reuters.

Пакет будет охватывать три месяца с краткосрочным финансированием в основном в виде грантов, которые, в отличие от кредитов, не нужно возвращать, отметил чиновник. Он добавил, что помощь была необходима, потому что доходы Украины рухнули. США уже предложили внести половину помощи в виде грантов на сумму $7,5 млрд, сказал чиновник. Он уточнил, что министры G7 хотели согласовать совместное коммюнике на своей встрече, которая начнется в среду.

Напомним, в Офисе президента ожидают, что Сенат США примет решение о новом пакете поддержки Украины на $40 млрд долларов.