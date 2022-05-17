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Экономика
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Страны "Большой семерки" планируют выделить Украине пакет помощи на 15 млрд евро

Страны "Большой семерки" планируют выделить Украине пакет помощи на 15 млрд евро

Министры финансов стран "Большой семерки" хотят составить пакет помощи Украине в размере 15 миллиардов евро на встрече в Бонне.

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Об этом сообщил во вторник, 17 мая, высокопоставленный представитель правительства Германии, передает Reuters.

Пакет будет охватывать три месяца с краткосрочным финансированием в основном в виде грантов, которые, в отличие от кредитов, не нужно возвращать, отметил чиновник. Он добавил, что помощь была необходима, потому что доходы Украины рухнули. США уже предложили внести половину помощи в виде грантов на сумму $7,5 млрд, сказал чиновник. Он уточнил, что министры G7 хотели согласовать совместное коммюнике на своей встрече, которая начнется в среду.

Напомним, в Офисе президента ожидают, что Сенат США примет решение о новом пакете поддержки Украины на $40 млрд долларов.

Автор:
Илья Требор