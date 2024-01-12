Товарооборот Украины в 2023 году несколько снизился: названы показатели экспорта и импорта

Товарооборот Украины в 2023 году составил 99,4 млрд долларов. Страна импортировала товары на 63,5 млрд долларов, тогда как экспорт был на уровне 36 млрд долларов. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Топ стран, из которых был наибольший импорт, выглядит следующим образом:

из Китая ввезены товары на 10,4 млрд долларов;

из Польши – на 6,6 млрд долларов;

из Германии – на 4,9 млрд долларов.

А наибольший экспорт из Украины был таким:

в Польшу – на 4,7 млрд долларов;

в Румынию – на 3,7 млрд долларов;

в Китай – на 2,4 млрд долларов.

Из всех ввезенных товаров 65% относятся к следующим категориям:

машины, оборудование и транспорт – на 19,8 млрд долларов;

продукция химической промышленности – на 11 млрд долларов;

топливно-энергетические товары – на 10,3 млрд долларов.

В то же время в тройку наиболее экспортируемых товаров попали:

продовольственные товары – на 21,8 млрд долларов;

металлы и изделия из них – на 3,9 млрд долларов;

машины, оборудование и транспорт – на 2,9 млрд долларов.

Товарооборот Украины в 2023 году. Инфографика: Государственная таможенная служба Украины

Импорт и экспорт Украины: как изменились показатели?

По данным таможни, годом ранее товарооборот составил 99,7 млрд долларов. Таким образом, в 2023-м показатель стал меньше примерно на 300 млн долларов.

Импорт в 2022-м был на 55,5 млрд долларов, экспорт – на 44,2 млрд долларов. Таким образом, импорт вырос на 8 млрд долларов, а экспорт упал на 8,2 млрд долларов.

Тройка стран, из которых товары ввозились больше, сейчас не изменилась: в первый год полномасштабной войны это также были Китай, Польша и Германия.

Самый большой экспорт в 2022 году был в Польшу, Румынию и Турцию. Соответственно, в следующем году на месте Турции в этом топе оказался Китай.

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