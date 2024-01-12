Товарообіг України у 2023 році дещо знизився: названо показники експорту й імпорту

Товарообіг України у 2023 році склав 99,4 млрд доларів. Країна імпортувала товари на 63,5 млрд доларів, тоді як експорт був на рівні 36 млрд доларів. Про це повідомила Державна митна служба України.

Топ країн, із який був найбільший імпорт, виглядає наступним чином:

із Китаю ввезено товари на 10,4 млрд доларів;

із Польщі – на 6,6 млрд доларів;

із Німеччини – на 4,9 млрд доларів.

А найбільший експорт із України був таким:

у Польщу – на 4,7 млрд доларів;

у Румунію – на 3,7 млрд доларів;

у Китай – на 2,4 млрд доларів.

Із усіх товарів, які було ввезено, 65% стосуються таких категорій:

машини, устаткування та транспорт – на 19,8 млрд доларів;

продукція хімічної промисловості – на 11 млрд доларів;

паливно-енергетичні товари – на 10,3 млрд доларів.

Водночас до трійки найбільш експортованих товарів потрапили:

продовольчі товари – на 21,8 млрд доларів;

метали та вироби з них – на 3,9 млрд доларів;

машини, устаткування та транспорт – на 2,9 млрд доларів.

Товарообіг України у 2023 році. Інфографіка: Державна митна служба України

Імпорт та експорт України: як змінилися показники?

За даними митниці, роком раніше товарообіг становив 99,7 млрд доларів. Таким чином, у 2023-му показник став меншим приблизно на 300 млн доларів.

Імпорт у 2022-му був на 55,5 млрд доларів, експорт – на 44,2 млрд доларів. Таким чином, імпорт зріс на 8 млрд доларів, а експорт впав на 8,2 млрд доларів.

Трійка країн, із яких товари ввозилися найбільше, зараз не змінилася: в перший рік повномасштабної війни це також були Китай, Польща та Німеччина.

Найбільший експорт у 2022 році був у Польщу, Румунію та Туреччину. Відповідно, наступного року на місці Туреччини в цьому топі опинився Китай.

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