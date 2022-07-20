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Украина получит рекордный транш безвозвратной помощи на $4,5 млрд
Кабмин одобрил привлечение гранта в 4,5 млрд долларов от Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития. Это рекордный транш безвозвратной помощи для нашей страны.
Об этом свидетельствует распоряжение от 19 июля 2022 г. № 613-р.
Согласно нему, Кабмин одобрил привлечение гранта на $4,5 млрд от МБРР и Международной ассоциации развития.
Поддержка направлена на финансирование Проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Распоряжением поручено Минсоцполитики, Минздраву, Минобразования, Пенсионному фонду, ГСЧС обеспечить выполнение предусмотренного соглашением Плана экологических и социальных обязательств.
ЗазначиРада Європи схвалила виділення нового траншу допомоги для України. Загальна сума підтримки ЄС для ЗСУ тепер становитиме 2,5 млрд євро.