Украина получит рекордный транш безвозвратной помощи на $4,5 млрд

Кабмин одобрил привлечение гранта в 4,5 млрд долларов от Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития. Это рекордный транш безвозвратной помощи для нашей страны.

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Об этом свидетельствует распоряжение от 19 июля 2022 г. № 613-р.

Согласно нему, Кабмин одобрил привлечение гранта на $4,5 млрд от МБРР и Международной ассоциации развития.

Поддержка направлена на финансирование Проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

Распоряжением поручено Минсоцполитики, Минздраву, Минобразования, Пенсионному фонду, ГСЧС обеспечить выполнение предусмотренного соглашением Плана экологических и социальных обязательств.

ЗазначиРада Європи схвалила виділення нового траншу допомоги для України. Загальна сума підтримки ЄС для ЗСУ тепер становитиме 2,5 млрд євро.