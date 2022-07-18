ЄС схвалив новий транш допомоги Україні Загальна підтримка ЄС тепер становитиме 2,5 млрд євро

Рада Європи схвалила виділення нового траншу допомоги для України. Загальна сума підтримки ЄС для ЗСУ тепер становитиме 2,5 млрд євро. Про це у Twitter написав голова Ради Європи Шарль Мішель.

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"Європа продовжує діяти заради миру та захисту наших цінностей. Вітаю політичну угоду Європейської ради про п'ятий транш Україні в рамках EPF (European Peace Facility, — Delo.ua). Допомога ЄС у військовій техніці для Збройних Сил України тепер становить 2,5 мільярда євро. Європа підтримує Україну", - написав Мішель.

Europe continues delivering for peace and defence of our values.



I welcome @EUCouncil political agreement on the fifth tranche to #Ukraine under #EPF #EU support in military equipment to Ukraine Armed Forces now at 2,5 billion €.



Europe stands with Ukraine @ZelenskyyUa — Charles Michel (@CharlesMichel) July 18, 2022

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Європейський Союз відстає від свого графіка передачі нових пакетів допомоги Україні на фоні загрози серйозної енергетичної кризи.

Раніше у бюджетному підрозділі Європейської комісії блокували новий кредит Україні, але тоді, за інформацією ЗМІ, планувалося виділити 1,5 млрд євро. У результаті Рада ЄС домовилася лише за 1 млрд євро для України на першому етапі.