ЕС одобрил новый транш помощи Украине. Общая поддержка ЕС теперь составит 2,5 млрд евро

Совет Европы одобрил выделение нового транша помощи для Украины. Общая сумма поддержки ЕС для ВСУ теперь составит 2,5 млрд евро. Об этом в Twitter написал глава Совета Европы Шарль Мишель.

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"Европа продолжает действовать во имя мира и защиты наших ценностей. Приветствую политическое соглашение Европейского совета о пятом транше Украине в рамках EPF (European Peace Facility, — Delo.ua). Помощь ЕС в военной технике для Вооруженных Сил Украины теперь составляет 2,5 миллиарда евро. Европа поддерживает Украину", - написал Мишель.

Europe continues delivering for peace and defence of our values.



I welcome @EUCouncil political agreement on the fifth tranche to #Ukraine under #EPF #EU support in military equipment to Ukraine Armed Forces now at 2,5 billion €.



Europe stands with Ukraine @ZelenskyyUa — Charles Michel (@CharlesMichel) July 18, 2022

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Европейский Союз отстает от своего графика передачи новых пакетов помощи Украине на фоне угрозы серьезного энергетического кризиса.

Ранее в бюджетном подразделении Европейской комиссии блокировали новый кредит Украине, но тогда, по информации СМИ, планировалось выделить 1,5 млрд евро. В результате Совет ЕС договорился всего за 1 млрд евро для Украины на первом этапе.