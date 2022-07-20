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Україна отримає рекордний транш безповоротної допомоги на $4,5 млрд
Кабмін схвалив залучення гранту в 4,5 млрд доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Міжнародної асоціації розвитку. Це рекордний транш безповоротної допомоги нашій країні.
Про це свідчить розпорядження від 19 липня 2022 р. №613-р.
Згідно з ним, Кабмін схвалив залучення гранту на $4,5 млрд від МБРР та Міжнародної асоціації розвитку.
Підтримка спрямована на фінансування Проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Розпорядженням доручено Мінсоцполітики, МОЗ, Міносвіти, Пенсійного фонду, ДСНС забезпечити виконання передбаченого угодою Плану екологічних та соціальних зобов'язань.
Рада Європи схвалила виділення нового траншу допомоги для України. Загальна сума підтримки ЄС для ЗСУ тепер становитиме 2,5 млрд євро.