"Украинский фармацевтический рынок имеет большой потенциал для роста", – Виталий Гайдученко, финансовый директор Тева в Украине

Финансовый директор Тева в Украине Виталий Гайдученко рассказал о развитии компании и потенциале фармацевтического рынка в Украине в условиях войны.

Как война повлияла на экономические характеристики компании? Произошло ли снижение объемов продаж, доходов и других ключевых показателей?

- Как и большинство компаний, мы не обошли влияние войны. Наиболее ощутимым стало сокращение объемов продаж из-за уменьшения населения в результате эмиграции и временной оккупации отдельных территорий. Но даже в таких условиях мы сохранили стойкость. В 2022 году нам удалось частично компенсировать потери благодаря увеличению доли рынка.

Тева в Украине была одной из первых фармацевтических компаний в 2022 году, полностью возобновившей свою работу после начала полномасштабного вторжения. Это помогло в значительной степени компенсировать спад в продажах. Мы быстро перестроились: адаптировали логистику, организовали работу полевых команд и офиса так, чтобы продолжать помогать пациентам получать жизненно необходимые лекарства.

Что касается доходов, то они тоже снизились, и главным образом из-за спада продаж и девальвации гривны. Тем не менее, мы смогли компенсировать часть этого влияния благодаря оптимизации затрат. Война стала серьезным вызовом, но она научила нас быстрее принимать решения и быть еще более гибкими.

Можно ли сказать, что Тева в Украине возвращается к довоенным показателям?

– Мы уверенно двигаемся в этом направлении. В 2023 году нам удалось вернуть объемы продаж до уровня 2021 года. Мы ожидаем, что в 2024 году прибыль также выйдет на довоенный уровень. Что касается количества проданных упаковок, то, по нашим прогнозам, полностью восстановить эти показатели удастся через год-два.

Для нас важно не только вернуться к предыдущим финансовым показателям, но и заложить основу для дальнейшего устойчивого роста в сложных условиях.

Планируете инвестиции в Украину в 2025 году?

- Наш подход к инвестициям остается неизменным — мы продолжаем поддерживать ключевые направления, которые оказывают непосредственное влияние на улучшение здоровья людей.

Также продолжаем работать над непрерывностью поставок лекарств для пациентов. Отдельное внимание уделяем нашим сотрудникам, инвестируя в их безопасность, благополучие и психическое здоровье. Мы верим, что помогать другим, делать свой вклад в здоровье общества и эффективно работать мы можем только тогда, когда заботимся о собственной команде.

Компания принимает участие в государственных программах обеспечения лекарствами больных. Сейчас у пациентов с критическими заболеваниями много проблем из-за сокращения доступа к лекарствам и процедурам. Каковы результаты работы в 2024 году? Планируете ли расширять это направление сотрудничества с государством?

- В 2024 году мы продолжаем активное участие в программе реимбурсации "Доступное лекарство", обеспечив пациентов почти 8,6 млн единиц препаратов. Это составляет 17% от общего объема лекарств, поставленных в рамках программы, что позволяет нам уверенно удерживать второе место среди участников программы как в денежном, так и в натуральном исчислении.

В настоящее время в программе представлено 16 наших лекарственных средств (49 торговых наименований) в ключевых терапевтических направлениях: сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальная астма, сахарный диабет второго типа, иммуносупрессивная терапия и нарушения психики и поведения.

Мы планируем расширять ассортимент препаратов в рамках программы, ведь это позволяет охватить большее количество пациентов, удовлетворить потребности в лечении и сделать лечение непрерывным.

Основная форма поддержки страны бизнесом – налоги. Сколько налогов компания уплатила в 2024 году? Планируете приобщиться к так называемому Клубу белого бизнеса?

- За девять месяцев 2024 года Тева в Украине уплатила более 300 млн. грн. налогов и сборов. В 2023 году эта сумма превысила полмиллиарда гривен. К тому же мы активно поддерживаем страну, оказывая продуктовую гуманитарную помощь, объем которой с 2022 года по сегодняшний день уже достиг 70 млн грн.

Мы ведем бизнес в Украине прозрачно и открыто, соблюдая все требования законодательства. Поэтому не принимаем специальных мер для попадания в клуб белого бизнеса — ожидаем формирования этого списка Государственной налоговой службой.

Следует отметить, что этот перечень целесообразно называть Клубом крупного белого бизнеса, поскольку некоторые компании могут не соответствовать критериям по объемам деятельности, например по уровню уплаты налога на прибыль или НДС, хотя и работают в соответствии с законодательством. Я считаю, что все предприятия должны иметь равные права и обязанности перед государством без разделения на "хороших" или "плохих".

Как вы видите развитие фармацевтического рынка в ближайшие годы? Какие ключевые тренды и вызовы ожидаете?

- Украинский фармацевтический рынок имеет большой потенциал для роста, но в то же время сталкивается с рядом вызовов, вызванных войной и ее последствиями.

В ближайшие годы ключевыми трендами станут имплементация европейских стандартов, гармонизация законодательства с нормами ЕС, а также развитие цифровых решений.

Среди вызовов — обеспечение стабильности поставок лекарств в пострадавшие от войны регионы, миграция населения, которая продолжается и сокращает потребительскую базу, а также снижение покупательной способности украинцев.

Для нас эти вызовы не только трудности, но и возможности. Мы видим свою роль в поддержке системы здравоохранения через участие в программах реимбурсации, инвестиции в образовательные инициативы для врачей и пациентов, а также расширение доступа к качественным лекарствам.

Убежден, что государство, бизнес и общество смогут совместно построить современную систему здравоохранения, которая будет отвечать потребностям украинцев и требованиям европейских стандартов.