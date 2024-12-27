"Український фармацевтичний ринок має великий потенціал для зростання", - Віталій Гайдученко, фінансовий директор Тева в Україні

Фінансовий директор Тева в Україні Віталій Гайдученко розповів про розвиток компанії та потенціал фармацевтичного ринку в Україні в умовах війни.

Як війна вплинула на економічні показники компанії? Чи відбулося зниження обсягів продажів, прибутків та інших ключових показників?

- Як і більшість компаній, ми не оминули впливу війни. Найбільш відчутним стало скорочення обсягів продажів через зменшення населення внаслідок еміграції та тимчасової окупації окремих територій. Але навіть у таких умовах ми зберегли стійкість. У 2022 році нам вдалося частково компенсувати втрати завдяки збільшенню частки ринку.

Тева в Україні була однією з перших фармацевтичних компаній у 2022 році, яка повністю відновила свою роботу після початку повномасштабного вторгнення. Це допомогло значною мірою компенсувати спад у продажах. Ми швидко перелаштувалися: адаптували логістику, організували роботу польових команд і офісу так, щоб продовжувати допомагати пацієнтам отримувати життєво необхідні ліки.

Щодо прибутків, то вони теж знизилися, і головним чином через спад продажів і девальвацію гривні. Проте ми змогли компенсувати частину цього впливу завдяки оптимізації витрат. Війна стала серйозним викликом, але вона також навчила нас швидше ухвалювати рішення та бути ще гнучкішими.

Чи можна сказати, що Тева в Україні повертається до довоєнних показників?

- Ми впевнено рухаємося у цьому напрямі. У 2023 році нам вдалося повернути обсяги продажів до рівня 2021-го. Ми очікуємо, що у 2024 році прибуток також вийде на довоєнний рівень. Щодо кількості проданих паковань, то, за нашими прогнозами, повністю відновити ці показники вдасться за рік-два.

Для нас важливо не лише повернутися до попередніх фінансових показників, а й закласти основу для подальшого сталого зростання за складних умов.

Чи плануєте інвестиції в Україні у 2025 році?

- Наш підхід до інвестицій залишається незмінним — ми продовжуємо підтримувати ключові напрями, які безпосередньо впливають на покращення здоров’я людей. Інвестуємо в освітні програми для лікарів, фармацевтів та пацієнтів, щоб забезпечити доступ до сучасних знань і рішень для лікування.

Також продовжуємо працювати над безперервністю постачання ліків для пацієнтів. Окрему увагу приділяємо нашим співробітникам, інвестуючи у їхню безпеку, добробут та психічне здоров’я. Ми віримо, що допомагати іншим, робити свій внесок у здоров’я суспільства та ефективно працювати ми можемо лише тоді, коли дбаємо про власну команду.

Компанія бере участь у державних програмах забезпечення ліками хворих. Зараз у пацієнтів з критичними захворюваннями багато проблем через скорочення доступу до ліків та процедур. Які результати цієї роботи у 2024 році? Чи плануєте розширювати цей напрям співпраці з державою?

- У 2024 році ми продовжуємо активну участь у програмі реімбурсації "Доступні ліки", забезпечивши пацієнтів майже 8,6 млн одиниць препаратів. Це становить 17% від загального обсягу ліків, поставлених у межах програми, що дає нам змогу впевнено утримувати друге місце серед учасників програми як у грошовому, так і у натуральному обчисленні.

Натепер у програмі представлено 16 наших лікарських засобів (49 торгових найменувань) у ключових терапевтичних напрямах: серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма, цукровий діабет другого типу, імуносупресивна терапія та розлади психіки й поведінки.

Ми плануємо розширювати асортимент препаратів у межах програми, адже це дозволяє охопити більшу кількість пацієнтів, задовольнити їхні потреби у лікуванні та зробити лікування безперервним.

Основна форма підтримки країни бізнесом — податки. Скільки податків компанія заплатила у 2024 році? Чи плануєте долучитися до так званого Клубу білого бізнесу?

- За дев’ять місяців 2024 року Тева в Україні спла­тила понад 300 млн грн податків та зборів. У 2023 році ця сума перевищила пів мільярда гривень. До того ж ми активно підтримуємо країну, надаючи продуктову гуманітарну допомогу, обсяг якої з 2022 року до сьогодні вже сягнув 70 млн грн.

Ми ведемо бізнес в Україні прозоро та відкрито, дотримуючись усіх вимог законодавства. Тому не вживаємо спеціальних заходів для потрапляння до клубу білого бізнесу — очікуємо на формування цього списку Державною податковою службою.

Варто зазначити, що цей перелік доцільно називати Клубом великого білого бізнесу, оскільки деякі компанії можуть не відповідати критеріям за обсягами діяльності, наприклад, за рівнем сплати податку на прибуток чи ПДВ, хоча й працюють відповідно до законодавства. Я вважаю, що всі підприємства повинні мати рівні права та обов’язки перед державою, без поділу на "хороших" чи "поганих".

Як ви бачите розвиток фармацевтичного ринку України у найближчі роки? Які ключові тренди та виклики очікуєте?

- Український фармацевтичний ринок має великий потенціал для зростання, але водночас стикається з низкою викликів, зумовлених війною та її наслідками.

У найближчі роки ключовими трендами стануть імплементація європейських стандартів, гармонізація законодавства з нормами ЄС, а також розвиток цифрових рішень.

Серед викликів — забезпечення стабільності постачань ліків у регіони, які постраждали від війни, міграція населення, яка триває і скорочує споживчу базу, а також зниження купівельної спроможності українців.

Для нас ці виклики — не лише труднощі, а й можливості. Ми бачимо свою роль у підтримці системи охорони здоров’я через участь у програмах реімбурсації, інвестиції в освітні ініціативи для лікарів та пацієнтів, а також розширення доступу до якісних ліків.

Переконаний, що держава, бізнес і суспільство спільно зможуть побудувати сучасну систему охорони здоров’я, яка відповідатиме потребам українців і вимогам європейських стандартів.