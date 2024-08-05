В июле экспорт украинских товаров вырос на 9%

В июле экспорт украинских товаров увеличился на 9%, достигнув 2,97 миллиарда долларов. Как сообщил заместитель министра экономики Тарас Качка, рост произошел, несмотря на то, что физический объем экспорта в июле уменьшился на 0,6% по сравнению с июнем.

"Главная причина — сезонная пересмена в экспортируемых аграрных культурах. Объемы экспортируемой кукурузы и дальше уменьшаются — 1,56 миллиона тонн, что на 44,4% меньше, чем в июне, и в 2,5 раза меньше чем в пиковом апреле, когда мы экспортировали 4,1 миллиона тонн кукурузы", – сообщил Тарас Качка.

В то же время наблюдается рост экспорта пшеницы, рапса и ячменя. Экспорт пшеницы достиг 1,58 миллиона тонн, что на 44% больше, чем в июне и почти вдвое превышает июльский показатель в прошлом году, когда экспорт пшеницы составлял 823 тысячи тонн. Экспорт рапса вырос до 277 тысяч тонн, что на 13,5% больше чем в июле прошлого года. Кроме того, экспорт ячменя возобновляется и достиг 580 тысяч тонн в июле, что почти вдвое больше, чем в июле прошлого года.

Металлургия также продемонстрировала рекордные результаты: экспорт полуфабрикатов из железа достиг 219 тысяч тонн, что является лучшим показателем за время войны, увеличившись на 83% по сравнению с июнем. В транспорте наблюдается небольшое снижение морского и железнодорожного транспорта, снизившись на 0,4% и 3% соответственно. В то же время автомобильный транспорт показал рост на 5,5%, составив 825 тысяч тонн.

Географическое распределение экспорта осталось стабильным. 56% экспорта приходится на Европейский Союз, в том числе Польшу (358 миллионов долларов), Испанию (190 миллионов долларов), Германию (178 миллионов долларов), Нидерланды (147 миллионов долларов) и Италию (136 миллионов долларов). Экспорт в Китай уменьшился на 3,1%, но остается самым большим среди стран, не входящих в ЕС, достигнув 175 миллионов долларов. Экспорт в Египет вырос на 17,5%, достигнув 143 миллионов долларов, в Турцию – на 32,7% (134 миллиона долларов), а в Индию – на 137% (89 миллионов долларов).

Среди стран, не входящих в ЕС, в топ-10 экспортеров – Республика Молдова (87 миллионов долларов), Ливан (44 миллиона долларов), Алжир (39,5 миллиона долларов), США (39,2 миллиона долларов), Израиль ( 39 миллионов долларов) и Индонезия (38,5 миллиона долларов). Развитие соглашений о свободной торговле со странами Средиземноморья остается приоритетом, несмотря на ситуацию безопасности.

Что касается импорта, то он в июле составил 5,3 млрд долларов. Среди значительных статей импорта – горюче-энергетические ресурсы (604 миллиона долларов), автомобили (306 миллионов долларов), лекарственные средства (156 миллионов долларов), беспилотные летательные аппараты (101 миллион долларов), комплексные удобрения (102 миллиона долларов) и электроэнергия (120 миллионов долларов).

Источник фото: ua.depositphotos.com