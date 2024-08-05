У липні експорт українських товарів зріс на 9%

У липні експорт українських товарів збільшився на 9%, досягнувши 2,97 мільярда доларів. Як повідомив заступник міністра економіки Тарас Качка, зростання відбулось незважаючи на те, що фізичний обсяг експорту у липні зменшився на 0,6% у порівнянні з червнем.

"Головна причина – сезонна перезмінка в аграрних культурах, які експортуються. Обсяги експортованої кукурудзи і далі зменшуються – 1,56 мільйона тонн, що на 44,4% менше, ніж у червні, і в 2,5 рази менше ніж у піковому квітні, коли ми експортували 4,1 мільйона тонн кукурудзи", - повідомив Тарас Качка.

Натомість спостерігається зростання експорту пшениці, ріпаку та ячменю. Експорт пшениці досяг 1,58 мільйона тонн, що на 44% більше, ніж у червні, і майже вдвічі перевищує липневий показник минулого року, коли експорт пшениці складав 823 тисячі тонн. Експорт ріпаку зріс до 277 тисяч тонн, що на 13,5% більше, ніж у липні минулого року. Крім того, експорт ячменю відновлюється і досяг 580 тисяч тонн у липні, що майже вдвічі більше, ніж у липні минулого року.

Металургія також продемонструвала рекордні результати: експорт напівфабрикатів з заліза досяг 219 тисяч тонн, що є найкращим показником за часи війни, збільшившись на 83% порівняно з червнем. У транспорті спостерігається невелике зниження морського і залізничного транспорту, зменшившись на 0,4% та 3% відповідно. Водночас автомобільний транспорт показав зростання на 5,5%, склавши 825 тисяч тонн.

Географічний розподіл експорту залишився стабільним. 56% експорту припадає на Європейський Союз, зокрема на Польщу (358 мільйонів доларів), Іспанію (190 мільйонів доларів), Німеччину (178 мільйонів доларів), Нідерланди (147 мільйонів доларів) і Італію (136 мільйонів доларів). Експорт до Китаю зменшився на 3,1%, але залишається найбільшим серед країн, що не входять до ЄС, досягнувши 175 мільйонів доларів. Експорт до Єгипту зріс на 17,5%, досягнувши 143 мільйонів доларів, до Туреччини - на 32,7% (134 мільйони доларів), а до Індії - на 137% (89 мільйонів доларів).

Серед країн, що не входять до ЄС, в топ-10 експортерів – Республіка Молдова (87 мільйонів доларів), Ліван (44 мільйони доларів), Алжир (39,5 мільйонів доларів), США (39,2 мільйона доларів), Ізраїль (39 мільйонів доларів) та Індонезія (38,5 мільйона доларів). Розвиток угод про вільну торгівлю з країнами Середземномор'я залишається пріоритетом, незважаючи на безпекову ситуацію.

Що стосується імпорту, то він у липні склав 5,3 мільярда доларів. Серед значних статей імпорту – пально-енергетичні ресурси (604 мільйони доларів), автомобілі (306 мільйонів доларів), лікарські засоби (156 мільйонів доларів), безпілотні літальні апарати (101 мільйон доларів), комплексні добрива (102 мільйони доларів) і електроенергія (120 мільйонів доларів).

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