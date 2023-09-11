В Минфине озабочены укреплением гривны. Это минус как для экспортеров, так и для экономики в целом.

В Минфине озабочены укреплением гривны, заявил министр финансов Сергей Марченко. По его словам, к улучшению показателей следует подходить комплексно, поскольку улучшение одного из них – удешевление доллара – может создать дополнительные риски.

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"Нас беспокоит укрепление гривны. Я это неоднократно отмечал и на встрече с главой Нацбанка, и с представителями МВФ, поскольку у нас нет никаких фундаментальных факторов, которые давали бы нам возможность укреплять национальную валюту", – сказал Марченко 11 сентября на EBA Global Outlook: Новая экономика Украины.

Министр отметил, что это минус как для экспортеров, так и экономики в целом. По его мнению, лучше стабильная гривна, чем укрепляющаяся. "На следующий год мы предполагаем курс в 41,4 грн/$. Также мы ожидаем, что в этом году ВВП будет выше, чем прогнозировалось сначала. К счастью, у нас есть все основания полагать, что в этом году рост ВВП будет более 0,5 %", – добавил министр.

Напомним, что на этой же встрече Марченко заявил, что на сегодняшний день в Минфине не предусматривают в ближайшее время изменения налоговой системы, говорить о повышении налогов не приходится.