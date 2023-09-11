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У Мінфіні стурбовані укріпленням гривні. Це мінус як для експортерів, так і для економіки в цілому, – Марченко
У Мінфіні стурбовані укріпленням гривні, заявив міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, до покращення показників належить підходити комплексно, оскільки покращення одного з них – здешевшання долара – може створити додаткові ризики.
"Нас турбує укріплення гривні. Я на цьому кількаразово наголошував і на зустрічі з головою Нацбанку, і з представниками МВФ, оскільки у нас немає жодних фундаментальних чинників, які б давали нам можливість укріплювати національну валюту", – сказав Марченко 11 вересня на EBA Global Outlook: Нова економіка України.
Міністр відмітив, що це мінус як для експортерів, так і для економіки в цілому. На його думку, краще стабільна гривня, ніж така, що укріплюється. "На наступний рік ми передбачаємо курс у 41,4 грн/$. Також ми очікуємо, що цього року ВВП буде вищим, ніж прогнозувалося спочатку. На щастя, у нас є всі підстави вважати, що цього року ріст ВВП буде понад 0,5%", – додав міністр.
Нагадаємо, що на цій же зустрічі Марченко заявив, що на сьогоднішній день в Мінфіні не передбачають найближчим часом зміни податкової системи, говорити про підвищення податків не доводиться.Підписуйтеся на наш YouTube канал