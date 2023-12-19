В Мининфраструктуры сообщили о значительном росте экспорта и импорта между Украиной и ЕС с помощью "транспортного безвиза"

За 1,5 года действия Соглашения о грузовых перевозках между Украиной и ЕС (так называемый "транспортный безвиз"), экспорт и импорт в/из Европейского союза показал рост на 47,5% и 44% соответственно.

Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"Ключевое заключение заключается в том, что Соглашение поддерживает нашу экономику и экспорт. К примеру, благодаря подписанию этого Соглашения в 2023 году экспорт автомобильным транспортом увеличился на 30%, а импорт – на 25% (по сравнению с 2021 годом)", - написал министр на своей странице в соцсети X (Twitter).

Согласно данным, которые он привел, в 2022 году к 2021 году экспорт автотранспортом увеличился на 41%, тогда как импорт – на 11%.

Как рос экспорт и импорт автотранспортом. Иллюстрация: Александр Кубраков/X (Twitter)

Александр Кубраков добавил, что полное разблокирование границы между Украиной и Польшей и недопущение дальнейших блокад в будущем должны стать принципом экономической безопасности нашего региона.

Как сообщалось, 18 декабря 2023 года польские перевозчики снова заблокировали проезд грузовиков через "Дорогуск - Ягодин". Организаторы протеста намерены пропускать только по одному грузовому автомобилю в час, но не будут задерживать транспортные средства с грузами безопасного и гуманитарного характера. Кроме того, поляки обещают пропускать автомобили, перевозящие животных, и скоропортящиеся продукты.

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