У Мінінфраструктури повідомили про значне зростання експорту та імпорту між Україною та ЄС за допомогою "транспортного безвізу"

За 1,5 року дії Угоди про вантажні перевезення між Україною та ЄС (так званий "транспортний безвіз"), експорт та імпорт до/з Європейського союзу показав зростання на 47,5% та 44% відповідно.

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Ключовий висновок полягає в тому, що Угода підтримує нашу економіку та експорт. Наприклад, завдяки підписанню цієї Угоди в 2023 році експорт автомобільним транспортом збільшився на 30%, а імпорт – на 25% (у порівнянні з 2021 роком)", - написав міністр на своїй сторінці у соцмережі X (Twitter).

Згідно даних, які він навів, у 2022 році до 2021 року експорт автотранспортом збільшився на 41%, тоді як імпорт - на 11%.

Як зростав експорт і імпорт автотранспортом. Ілюстрація: Олександр Кубраков / X (Twitter)

Олександр Кубраков додав, що повне розблокування кордону між Україною та Польщею, та недопущення подальших блокад у майбутньому мають стати принципом економічної безпеки нашого регіону.

Як повідомлялося, 18 грудня 2023 року польські перевізники знову заблокували проїзд вантажівок через "Дорогуськ – Ягодин". Організатори протесту мають намір пропускати лише по одному вантажному автомобілю за годину, але не будуть затримувати транспортні засоби з вантажами безпекового та гуманітарного характеру. Крім того, поляки обіцяють пропускати автомобілі, які перевозять тварин, та продукти, що швидко псуються.

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