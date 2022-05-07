Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Тип
Внезапно Внезапно
Категория
Экономика
Дата публикации

В США рассматривают возможность списания внешнего долга Украины

В США рассматривают возможность списания внешнего долга Украины
Псаки готовится уйти с должности пресс-секретаря Белого дома. Фото: Shawn Thew

Соединенные Штаты Америки готовы рассматривать разные способы оказания Украине помощ в войне с РФ. В том числе рассматривается вариант списания внешнего долга, что станет внушительной поддержкой украинской экономике.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга 6 мая.

"Мы очень открыты для всего, что поможет украинцам восстановить свою страну и противостоять российскому вторжению", — сказала Псаки, отвечая на вопрос о том, может ли Вашингтон предложить Киеву списание внешнего долга.

По словам представительницы Белого дома, помощь Киеву жизненно важна, поэтому будет принимать разные формы.

При этом министр финансов Сергей Марченко ранее отмечал, что для Украины нецелесообразны реструктуризация и списание долгов. По его словам, выплаты по внешнему долгу составляют 20% от всех выплат по госдолгу Украины в 2022 году.

Автор:
Вита Молодан