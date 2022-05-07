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В США рассматривают возможность списания внешнего долга Украины
Соединенные Штаты Америки готовы рассматривать разные способы оказания Украине помощ в войне с РФ. В том числе рассматривается вариант списания внешнего долга, что станет внушительной поддержкой украинской экономике.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга 6 мая.
"Мы очень открыты для всего, что поможет украинцам восстановить свою страну и противостоять российскому вторжению", — сказала Псаки, отвечая на вопрос о том, может ли Вашингтон предложить Киеву списание внешнего долга.
По словам представительницы Белого дома, помощь Киеву жизненно важна, поэтому будет принимать разные формы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
При этом министр финансов Сергей Марченко ранее отмечал, что для Украины нецелесообразны реструктуризация и списание долгов. По его словам, выплаты по внешнему долгу составляют 20% от всех выплат по госдолгу Украины в 2022 году.