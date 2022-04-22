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У нас нет проблем с обслуживанием внешнего долга Украины — Минфин
Для Украины нецелесообразны реструктуризация и списание долгов. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в ходе брифинга с министром финансов Канады Христей Фриланд, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Нам не нужны списание и реструктуризация долгов. Нам нужен финансовый мост на ближайшие несколько месяцев, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование экономики", – сказал Марченко.
Он отметил, что выплаты по внешнему долгу составляют 20% от всех выплат по госдолгу Украины в 2022 году.
"И у нас нет проблем с его обслуживанием", — уверен Марченко.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Министр финансов надеется на увеличение льготного и грантового финансирования Украины, которую ожидают крупные расходы на восстановление государства.
Напомним, правительство Италии решило выделить Украине еще 200 млн евро финансовой помощи.
Ранее сообщалось, что Совет директоров Международного валютного фонда согласовал открытие специального административного счета для направления денег стран-доноров на помощь Украине.