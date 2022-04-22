Ми не маємо проблем з обслуговуванням зовнішнього боргу України — Мінфін

Для України є недоцільними реструктуризація та списання боргів. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час брифінгу з міністром фінансів Канади Христею Фріланд, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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"Нам не потрібні списання та реструктуризація боргів. Нам потрібен фінансовий міст на найближчі кілька місяців, щоб забезпечити безперебійне функціонування економіки", – сказав Марченко.

Він зазначив, що виплати із зовнішнього боргу становлять 20% від усіх виплат за держборгом України у 2022 році.

"І у нас немає проблем із його обслуговуванням", - упевнений Марченко.

Міністр фінансів сподівається на збільшення пільгового та грантового фінансування України, на яку очікують великі витрати на відновлення держави.

Нагадаємо, уряд Італії вирішив виділити Україні ще 200 млн євро фінансової допомоги.

Раніше повідомлялося, що Рада директорів Міжнародного валютного фонду погодив відкриття спеціального адміністративного рахунку для спрямування грошей країн-донорів на допомогу Україні.