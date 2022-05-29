В Украине подорожало сало

В апреле 2022 года средняя потребительская цена сала выросла на 1,2% - до 117,8 грн/кг против 116,39 грн/кг в марте.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

С начала этого года сало подорожало на 12,5% — со 104,74 грн/кг в январе. В то же время, по данным Минфина, по состоянию на 25 мая в розничных сетях сало в среднем стоит 159 грн/кг. В апреле цена была на том же уровне. В апреле 2021 г. стоимость продукта составила 132 грн/кг.

Напомним, что с 23 февраля по 23 мая продукты из борщового набора подорожали на 7%. Самым дорогим ингредиентом борщового набора является мясо, которое добавляет блюду более половины стоимости.