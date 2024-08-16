В Украине появилось два новых индустриальных парка: создадут более 1300 рабочих мест

16 августа на заседании правительства было принято решение о создании двух новых индустриальных парков, а именно: "Сокиряне Индастри Хаб" в Черновицкой области и "Кит" в Киевской области. Эти парки обеспечат около 1350 рабочих мест в сфере индустрии.

Об этом сообщило Министерство экономики.

Заместитель Министра экономики Украины Виталий Киндратов отметил, что развитие таких парков будет способствовать переходу от сырьевого производства к глубокой переработке и производству товаров с высокой добавленной стоимостью.

На территории парка "Сокиряне Индастри Хаб" планируется производить строительные материалы, металлические конструкции, электрическое оборудование и другую техническую продукцию. Индустриальный парк "Кит" будет специализироваться на производстве строительных изделий из пластмассы, металлических дверей и окон.

Инициаторы создания парков смогут привлекать как частные, так и государственные инвестиции, а также получать средства от государства, включая компенсацию затрат на строительство инфраструктуры и подключение к сетям, налоговые льготы и другие преимущества.

Согласно сообщению, общий объем инвестиций в "Сокиряне Индастри Хаб" может составить 620 млн грн в период с 2024 по 2026 годы с инвестициями от компаний из ОАЭ и Германии. Индустриальный парк "Кит" планирует привлечь 1,75 млрд. грн. частных и кредитных средств.

Всего в Украине уже зарегистрировано 90 индустриальных парков, помогающих бизнесу привлекать инвестиции и развивать украинское производство в рамках политики "Сделано в Украине".

Кабмин обновил порядок стимулирования создания промпарков и их подключения к коммуникациям

Кабинет министров утвердил новый порядок предоставления средств для устройства индустриальных парков и строительства для них инженерно-транспортной инфраструктуры, а также компенсации из госбюджета расходов на подключение и присоединение к инженерно-транспортным сетям.

Как уточнил премьер-министр Денис Шмигаль, основатели промышленных площадок смогут получить поддержку в сумме до 150 миллионов гривен, что будет покрывать до 50% расходов (для деоккупированных территорий – до 80%).

В свою очередь отменены прошлые постановления правительства №1207 и №1208 от 28 октября 2022 года о порядке предоставления грантов и компенсаций процентов по кредитам на обустройство индустриальных парков (последнюю — только во время военного положения и шесть месяцев после него), а также №10 от 3 января 2023 года о порядке компенсаций на подключение промпарков к коммуникациям.

Напомним, что недавно Министерство экономики презентовало каталог индустриальных парков. Он призван помочь предприятиям найти партнеров или место с обустроенной инфраструктурой, где можно разместить свои производственные мощности, а также привлечь новые инвестиции.

Добавим, в марте Кабмин начал принимать решение об исключении индустриальных парков из соответствующего реестра: первыми стали неработающие "Первый украинский индустриальный парк", "Bionis Hill", "АзовАкваИнвест" и "Энергия".