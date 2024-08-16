В Україні з’явились два нових індустріальних парки: створять понад 1300 робочих місць

16 серпня на засіданні уряду було ухвалено рішення про створення двох нових індустріальних парків, а саме: "Сокиряни Індастрі Хаб" у Чернівецькій області та "Кит" у Київській області. Ці парки забезпечать близько 1350 робочих місць у сфері промисловості.

Про це повідомило Міністерство економіки.

Заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів зазначив, що розвиток таких парків сприятиме переходу від сировинного виробництва до глибокої переробки та виробництва товарів з високою доданою вартістю.

На території парку "Сокиряни Індастрі Хаб" планують виробляти будівельні матеріали, металеві конструкції, електричне обладнання та іншу технічну продукцію. Індустріальний парк "Кит" спеціалізуватиметься на виробництві будівельних виробів із пластмаси, металевих дверей та вікон.

Ініціатори створення парків зможуть залучати як приватні, так і державні інвестиції, а також отримувати кошти від держави, включно з компенсацією витрат на будівництво інфраструктури та підключення до мереж, податкові пільги та інші переваги.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг інвестицій у "Сокиряни Індастрі Хаб" може скласти 620 млн грн у період з 2024 по 2026 роки, з інвестиціями від компаній з ОАЕ та Німеччини. Індустріальний парк "Кит" планує залучити 1,75 млрд грн приватних та кредитних коштів.

Загалом в Україні вже зареєстровано 90 індустріальних парків, які допомагають бізнесу залучати інвестиції та розвивати українське виробництво в межах політики "Зроблено в Україні".

Кабмін оновив порядок стимулювання створення промпарків та їх підключення до комунікацій

Кабінет міністрів затвердив новий порядок надання коштів для облаштування індустріальних парків та будівництва для них інженерно-транспортної інфраструктури, а також компенсації з держбюджету витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж.

Як уточнив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, засновники промислових майданчиків зможуть отримати підтримку в сумі до 150 мільйонів гривень, що покриватиме до 50% витрат (для деокупованих територій – до 80%).

В свою чергу, скасовано минулі постанови уряду №1207 та №1208 від 28 жовтня 2022 року про порядок надання грантів та компенсацій відсотків за кредитами на облаштування індустріальних парків (останню - лише на час воєнного стану та шести місяців після нього), а також №10 від 3 січня 2023 року про порядок компенсацій на підключення промпарків до комунікацій.

Нагадаємо, що нещодавно Міністерство економіки презентувало каталог індустріальних парків. Він покликаний допомогти підприємствам знайти партнерів або місце з облаштованою інфраструктурою, де можна розмістити свої виробничі потужності, а також залучити нові інвестиції.

Додамо, в березні Кабмін почав ухвалювати рішення про виключення індустріальних парків з відповідного реєстру: першими стали непрацюючі "Перший український індустріальний парк", "Bіоnіс Hill", "АзовАкваІнвест" та "Енергія".