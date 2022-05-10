В "Укравтодоре" посчитали, сколько времени займет восстановление дорог посде войны

Для восстановления дорожной инфраструктуры Украины, которую разрушили российские оккупанты, нужно 3-4 года.

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Об этом на брифинге в Медиацентре Украина заявил первый заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко.

"За три-четыре года и при наличии финансового ресурса мы все сделаем. У нас нет сомнений, мы знаем, как это делать. Знаем, как выполнять качественно и как выполнять быстро. Только позволят выполнять эти работы, мы начнем работать 24/7, как мы можем", — отметил он.

Ивко добавил — по подсчетам Укравтодора из-за полномасштабного вторжения россии сумма ущерба для дорожной инфраструктуры составляет более 900 млрд грн.

Напомним, ранее стало известно, что армия РФ целенаправленно наносит удары по железнодорожным объектам, чтобы замедлить поставку полученного от союзников оружия. Но на практике, несмотря на последние обстрелы, Украина может перемещать оружие через страну.