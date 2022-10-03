За три квартала Украина выполнила бюджет с дефицитом почти в 500 млрд грн

За январь по сентябрь включительно госбюджет Украины было исполнено с дефицитом 493,4 млрд грн, в том числе общего фонда – 495,3 млрд грн при запланированном дефиците на этот период в 1018 млрд грн. Такие предварительные результаты сообщило министерство финансов, передает Интерфакс.

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В августе дефицит подскочил до 74,9 млрд грн, в том числе общего фонда – до 76,6 млрд грн по сравнению с порядком 5 млрд грн в июле и августе. В сентябре дефицит оказался ближе к показателям предыдущих месяцев:

134,9 млрд грн в июне;

113,4 млрд грн в мае;

89,7 млрд грн в апреле;

80,6 млрд. грн в марте.

Это было связано с понижением внешнего финансирования: По словам министра финансов Сергея Марченко, оно упало до $2 млрд.

Вместе с тем, в сентябре гранты ЕС, США, других государств и международных организаций составили 72,5 млрд грн по сравнению со 109,7 млрд грн в августе, 80,4 млрд грн – в июле, 38,12 млрд грн в июне и 15,9 млрд грн в мае.

По данным Минфина, с учетом этого доходы общего фонда госбюджета снижались следующим образом:

в сентябре – до 156,1 млрд грн;

в августе – 204,6 млрд грн;

в июле – 169,6 млрд грн.

Кассовые расходы в сентябре выросли до 233,1 млрд грн с 212,1 млрд грн в августе и 174,5 млрд грн в июле.

Напомним, 3 октября стало известно, что Евросоюз подписал меморандум о взаимопонимании о предоставлении Украине €5 млрд макрофинансовой помощи.