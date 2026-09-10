Что могут создать старшеклассники за год работы с экспертами бизнеса

Кернел совместно с "Азов дбає" запустили образовательный проект "Покоління змін" для детей военнослужащих. В течение года подростки учились, работали с экспертами и развивали собственные идеи, а на финальном мероприятии представили 16 проектов по разным направлениям. Корреспондент delo.ua побывала на финале программы и рассказывает, что создали участники и как проходила их работа над проектами.

Еще год назад большинство из них не знали, что в конце обучения придется выйти на сцену перед жюри и через несколько минут объяснить, зачем агробизнесу новые биопрепараты или как ИИ может работать без доступа в интернет.

На финале образовательного проекта "Покоління змін" эти идеи уже не выглядели отвлеченными замыслами подростков. Участники представили модели, результаты исследований, программные решения и прототипы. В программу присоединились старшеклассники из семей защитников корпуса "Азов" из разных городов Украины: от Харькова до Львова.

Презентация образовательного проекта "Покоління змін". Фото: delo.ua

Для "Азов дбає" важно то, что дети военнослужащих получают пространство, где могут попробовать разные направления и постепенно понять, чем хотят заниматься дальше.

"Ребенок берет тему, которая может быть полезна и интересна не только для него самого, и превращает его в большой проект, который в будущем может помочь еще кому-то. Я бы даже не подумала о некоторых из этих идей. Искусственный интеллект без интернета, конструкция коньков для спорта, инженерные проекты. Сами идеи детей и то, что они взяли, начальница социального сопровождения 1-го корпуса НГУ "Азов" Яна Шумовецкая.

По ее словам, детям защитников важно иметь не только образовательные возможности, но и чувствовать, что они не остаются один на один со своими вызовами.

"Это то, чего сейчас не хватает детям. Особенно в условиях войны, где родители у кого-то на службе, на работе, постоянно где-то отсутствуют. Поэтому здесь мы показывали детям, что у них есть поддержка", - добавила Яна.

При этом организаторы не производили жесткий академический отбор, а от участников не требовали побед в олимпиадах или готовых разработок. Главными были интерес, желание и готовность работать.

Большой старт для молодежи

На сцену поочередно вышли авторы 16 проектов. Они рассказывали о работе в лабораториях, консультациях с учеными, анализе реальных данных и пути от первоначальной идеи до конкретного результата. Темы отличались настолько, что в пределах одного финала рядом оказались аграрные исследования, программирование, медицина, право, спорт, архитектура, автомобильные технологии и даже будущее освоение Марса.

В течение года участники изучали стратегическое мышление, управление знаниями, агрономию, инновации в агробизнесе, технологии производства, ИИ, публичные выступления, знакомились с разными профессиями и проходили профориентацию.

"Не все взрослые могут сделать такие проекты за год, а дети в среде, где в них верили, где их поддерживали, где им давали соответствующие знания, смогли это сделать", - подчеркнула директор по персоналу Кернел Наталья Теряхина.

Директор по персоналу Кернел Наталья Теряхина. Фото: delo.ua

Для Кернел было важно, чтобы участники могли не только получать новые знания, но и применять их при работе над собственными проектами. Подростки могли обращаться к специалистам компании Кернел – инженерам, агрономам, биологам, энергетикам, логистам и ИТ-специалистам – и использовать их экспертизу для развития своих идей.

"Для нас это не просто образовательный проект, а системная поддержка семей защитников. Мы хотим дать детям возможность почувствовать стабильность, поверить в собственные силы и увидеть результат своей работы. В то же время мы инвестируем в будущее страны. Нам нужно поколение исследователей, предпринимателей и управленцев, которые умеют мыслить стратегически, работать с реальными. развития молодежи и мы знаем, как помогать молодым талантам развиваться. Поэтому "Покоління змін" - это для нас естественный следующий шаг", - подчеркнула Наталья Теряхина.

В то же время обучение не ограничивалось аудиториями, ведь дети посещали лаборатории, производственные площадки, видели, как работают реальные предприятия, общались с инженерами, агрономами, биологами, логистами, энергетиками и специалистами по информационным технологиям. Ярким примером является сотрудничество 17-летней школьницы с микробиологом Александром Пориным, в рамках которой они исследовали триходерму и сравнивали ее изоляты с коммерческим препаратом. Именно возможность приобщиться к реальной научной работе стала для нее одним из сильнейших впечатлений программы.

Разработка по исследованию биофунгицидной активности коммерческих и дикорастущих грибов триходерма. Фото: delo.ua

Я даже не думала, что смогу поработать в лаборатории вместе с ученым. Я работала в лаборатории с микробиологом. Мы вместе с ним прорабатывали все. Все разрабатывали, смотрели. Это был очень интересный процесс. Я давно мечтала побывать в лаборатории и попробовать, как это было. я очень довольна", - говорит участник проекта.

Для аграрных работ привлекали специалистов и инфраструктуру Кернел, а для других направлений экспертов по профильным университетам и институтам. Например, одна из участниц создала проект энергонезависимого элеватора. К этой идее она пришла после исследования конструкций зернохранилищ и поездки на реальный объект.

"Мы были внутри элеватора, все видели. Поэтому я хотела максимально его улучшить и осовременить", - рассказала корреспонденту delo.ua.

Проект энергонезависимого элеватора. Фото: delo.ua

Еще одна участница искала способ сделать спортивные коньки полегче. По ее расчетам, вес одного конька мог бы уменьшиться примерно на четверть. Спорт появился и в других работах. Одна из участниц, много лет занимающаяся плаванием, анализировала технику движений в воде. Еще одна спортивно-технологическая идея касалась состояния пилота во время гонки.

Не все проекты касались бизнеса или техники. Одна из участниц исследовала вопросы авторского права на контент, созданный искусственным интеллектом. Еще был представлен медицинский проект, связанный с ранним выявлением риска тромбоза. И это лишь часть работ, представленных школьниками.

Как отметили участников

Финал программы не сводился только к определению нескольких работ. Все 16 авторов получили награды, а жюри отдельно избрало три проекта, авторы которых получили стипендиальную поддержку Кернел в размере 240 тыс. грн. Среди них:

Проектом по исследованию биофунгицидной активности коммерческих и дикорастущих грибов триходерма. Разработка неинвазивного устройства для раннего обнаружения тромбов в организме. Проект по созданию технологической модели с разумным впрыском для ДВС, которая улучшит экологию в автомобилях без потери мощности.

Награды победителям вручил заместитель командира корпуса "Азов" по работе с личным составом, защитник Мариуполя, Герой Украины Святослав Паламарь "Калина". Обращаясь к подросткам, Святослав Паламарь призвал их сохранять интерес к тому, как устроен мир, и не бояться ошибок.

"Смотрите вокруг, продолжайте думать и не бойтесь ошибаться. Это большой и интересный путь, но я уверен, что у вас все получится", - сказал он.

Часть участников также получила специальные награды от организаторов и партнеров.

Работа над представленными идеями после финала не завершится. Аграрные исследования участники смогут продолжить при поддержке лабораторий, специалистов и центров Кернел. Для технологических, медицинских и других направлений организаторы планируют привлекать университеты, профильных экспертов, профессиональные сообщества и потенциальных инвесторов.

В то же время организаторы уже готовят следующий набор "Покоління змін". Первый год стал пилотным и помог сформировать модель, объединяющую обучение, практическую работу и привлечение специалистов в соответствии с интересами участников. В дальнейшем этот опыт планируется масштабировать.

Первый год "Покоління змін" показал, что результатом такой программы могут быть не только знания или профориентация. За год участники прошли путь от собственного интереса к конкретным исследованиям, моделям, программам и прототипам, работая с реальными специалистами и проверяя свои идеи на практике. Теперь задача организаторов состоит в том, чтобы этот опыт не завершился вместе с финальной презентацией, а перспективные разработки и сами участники получили возможность двигаться дальше.

Финал программы провели в гольф-центре "Козин". После презентации проектов и награждения участников гости также смогли приобщиться к мастер класса по игре в гольф, организованному партнером мероприятия.