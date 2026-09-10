Що можуть створити старшокласники за рік роботи з експертами бізнесу

Кернел спільно з “Азов Дбає” запустили освітній проєкт “Покоління змін” для дітей військовослужбовців. Упродовж року підлітки навчалися, працювали з експертами та розвивали власні ідеї, а на фінальному заході представили 16 проєктів у різних напрямах. Кореспондентка delo.ua побувала на фіналі програми та розповідає, що створили учасники та як проходила їхня робота над проєктами.

Ще рік тому більшість із них не знала, що наприкінці навчання доведеться вийти на сцену перед журі та за кілька хвилин пояснити, навіщо агробізнесу нові біопрепарати або як ШІ може працювати без доступу до інтернету.

На фіналі освітнього проєкту "Покоління змін" ці ідеї вже не виглядали абстрактними задумами підлітків. Учасники представили моделі, результати досліджень, програмні рішення та прототипи. До програми долучилися старшокласники з родин захисників корпусу "Азов" із різних міст України: від Харкова до Львова.

Презентація освітнього проєкту "Покоління змін". Фото: delo.ua

Для "Азов Дбає" важливо те, що діти військовослужбовців отримують простір, де можуть спробувати різні напрями та поступово зрозуміти, чим хочуть займатися далі.

"Дитина бере тему, яка може бути корисною й цікавою не тільки для неї самої, і перетворює її на великий проєкт, який у майбутньому може допомогти ще комусь. Я б навіть не подумала про деякі з цих ідей. Штучний інтелект без інтернету, конструкція ковзанів для спорту, інженерні проєкти. Самі ідеї дітей і те, що вони взялися їх реалізовувати, мене просто вражають", - наголосила начальниця соціального супроводу 1-го корпусу НГУ "Азов" Яна Шумовецька.

За її словами, дітям захисників важливо мати не лише освітні можливості, а й відчувати, що вони не залишаються сам на сам зі своїми викликами.

"Це те, чого зараз не вистачає дітям. Особливо в умовах війни, де батьки в когось на службі, на роботі, постійно десь відсутні. Тому тут ми показували дітям, що у них є підтримка", - додала Яна.

При цьому організатори не проводили жорсткого академічного відбору, а від учасників не вимагали перемог в олімпіадах чи готових розробок. Головними були інтерес, бажання та готовність працювати.

Великий старт для молоді

На сцену по черзі вийшли автори 16 проєктів. Вони розповідали про роботу в лабораторіях, консультації з науковцями, аналіз реальних даних та шлях від початкової ідеї до конкретного результату. Теми відрізнялися настільки, що в межах одного фіналу поруч опинилися аграрні дослідження, програмування, медицина, право, спорт, архітектура, автомобільні технології та навіть майбутнє освоєння Марсу.

Презентація проєкту з тераформування Марсу. Фото: delo.ua Презентація проєкту з тераформування Марсу. Фото: delo.ua Презентація проєкту з тераформування Марсу. Фото: delo.ua

Протягом року учасники вивчали стратегічне мислення, управління знаннями, агрономію, інновації в агробізнесі, технології виробництва, ШІ, публічні виступи, знайомилися з різними професіями та проходили профорієнтацію.

"Не всі дорослі можуть зробити такі проєкти за рік, а діти в середовищі, де в них вірили, де їх підтримували, де їм давали відповідні знання, змогли це зробити", - наголосила директорка з персоналу Кернел Наталія Теряхіна.

Директорка з персоналу Кернел Наталія Теряхіна. Фото: delo.ua

Для Кернел було важливо, щоб учасники могли не лише отримувати нові знання, а й застосовувати їх під час роботи над власними проєктами. Підлітки могли звертатися до фахівців компанії Кернел – інженерів, агрономів, біологів, енергетиків, логістів та ІТ-спеціалістів – і використовувати їхню експертизу для розвитку своїх ідей.

"Для нас це не просто освітній проєкт, а системна підтримка родин захисників. Ми хочемо дати дітям можливість відчути стабільність, повірити у власні сили та побачити результат своєї роботи. Водночас ми інвестуємо у майбутнє країни. Нам потрібне покоління дослідників, підприємців та управлінців, які вміють мислити стратегічно, працювати з реальними бізнес-завданнями й створювати нові рішення. Кернел уже має досвід розвитку молоді і ми знаємо, як допомагати молодим талантам розвиватися. Тому "Покоління змін" — це для нас природний наступний крок", - підкреслила Наталія Теряхіна.

Водночас навчання не обмежувалося аудиторіями, адже діти відвідували лабораторії, виробничі майданчики, бачили, як працюють реальні підприємства, спілкувалися з інженерами, агрономами, біологами, логістами, енергетиками та фахівцями з інформаційних технологій. Яскравим прикладом є співпраця 17-річної школярки із мікробіологом Олександром Поріним, в межа якої вони досліджували триходерму та порівнювали її ізоляти з комерційним препаратом. Саме можливість долучитися до реальної наукової роботи стала для неї одним із найсильніших вражень від програми.

Розробка з дослідження біофунгицидної активністю комерційних та дикорослих грибів триходерма. Фото: delo.ua

"Я навіть не думала, що зможу попрацювати в лабораторії разом із науковцем. Я працювала в лабораторії з мікробіологом. Ми разом з ним опрацьовували все. Все розробляли, дивились. Це був дуже цікавий процес. Я давно мріяла побувати в лабораторії і спробувати, як це. Я не думала, насправді, що в мене буде така можливість. Це було дуже класно, я дуже задоволена", - каже учасниця проєкту.

Для аграрних робіт залучали фахівців та інфраструктуру Кернел, а для інших напрямів експертів із профільних університетів та інститутів. Для прикладу, одна із учасниць створила проєкт енергонезалежного елеватора. До такої ідеї вона прийшла після дослідження конструкцій зерносховищ та поїздки на реальний об’єкт.

"Ми були всередині елеватора, все бачили. Тому я хотіла максимально його покращити і осучаснити", - розповіла вона кореспонденту delo.ua.

Проєкт енергонезалежного елеватора. Фото: delo.ua

Ще одна учасниця шукала спосіб зробити спортивні ковзани легшими. За її розрахунками, вага одного ковзана могла б зменшитися приблизно на чверть. Спорт з’явився і в інших роботах. Одна з учасниць, яка багато років займається плаванням, аналізувала техніку рухів у воді. Ще одна спортивно технологічна ідея стосувалася стану пілота під час перегонів.

Презентація проєкту з покращення ковзанів. Створення нового облегшеного леза. Фото: delo.ua Презентація проєкту з покращення ковзанів. Створення нового облегшеного леза. Фото: delo.ua Презентація проєкту з покращення ковзанів. Створення нового облегшеного леза. Фото: delo.ua

Не всі проєкти стосувалися бізнесу або техніки. Одна з учасниць досліджувала питання авторського права на контент, створений штучним інтелектом. Ще було представлено медичний проєкт, який пов’язаний із раннім виявленням ризику тромбозу. І це лише частина робіт, які були презентовані школярами.

Як відзначили учасників

Фінал програми не зводився лише до визначення кількох найкращих робіт. Усі 16 авторів отримали нагороди, а журі окремо обрало три проєкти, автори яких отримали стипендійну підтримку Кернел у розмірі 240 тис. грн. Серед них:

Проєктом з дослідження біофунгицидної активністю комерційних та дикорослих грибів триходерма. Розробка неінвазивного пристрою для раннього виявлення появи тромбів в організмі. Проєкт із створення технологічної моделі з розумним вприском для ДВЗ, яка покращить екологію в автомобілях без втрати потужності.

Нагороди переможцям вручив заступник командира корпусу "Азов" по роботі з особовим складом, захисник Маріуполя, Герой України Святослав Паламар "Калина". Звертаючись до підлітків, Святослав Паламар закликав їх зберігати цікавість до того, як влаштований світ, та не боятися помилок.

"Дивіться навколо, продовжуйте думати і не бійтеся помилятися. Це великий і цікавий шлях, але я впевнений, що у вас усе вийде", - сказав він.

Частина учасників також отримала спеціальні відзнаки від організаторів і партнерів.

Робота над представленими ідеями після фіналу не завершиться. Аграрні дослідження учасники зможуть продовжити за підтримки лабораторій, фахівців та наукових центрів Кернел. Для технологічних, медичних та інших напрямів організатори планують залучати університети, профільних експертів, професійні спільноти та потенційних інвесторів.

Водночас організатори вже готують наступний набір "Покоління змін". Перший рік став пілотним і допоміг сформувати модель, яка поєднує навчання, практичну роботу та залучення фахівців відповідно до інтересів учасників. Надалі цей досвід планують масштабувати.

Учасники проєкту "Покоління змін" отримали символічні нагороди та відзнаки від організаторів та партнерів Учасники проєкту "Покоління змін" отримали символічні нагороди та відзнаки від організаторів та партнерів Учасники проєкту "Покоління змін" отримали символічні нагороди та відзнаки від організаторів та партнерів Учасники проєкту "Покоління змін" отримали символічні нагороди та відзнаки від організаторів та партнерів Учасники проєкту "Покоління змін" отримали символічні нагороди та відзнаки від організаторів та партнерів Учасники проєкту "Покоління змін" отримали символічні нагороди та відзнаки від організаторів та партнерів Учасники проєкту "Покоління змін" отримали символічні нагороди та відзнаки від організаторів та партнерів

Тож перший рік "Покоління змін" показав, що результатом такої програми можуть бути не лише знання чи профорієнтація. За рік учасники пройшли шлях від власного інтересу до конкретних досліджень, моделей, програм і прототипів, працюючи з реальними фахівцями та перевіряючи свої ідеї на практиці. Тепер завдання організаторів полягає в тому, щоб цей досвід не завершився разом із фінальною презентацією, а найперспективніші розробки та самі учасники отримали можливість рухатися далі.

Фінал програми провели у гольф центрі "Козин". Після презентації проєктів та нагородження учасників гості також змогли долучитися до майстер класу з гри в гольф, який організував партнер заходу.