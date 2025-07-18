Кузни кадров XXI века: как меняется корпоративное образование в Украине

Корпоративное образование в Украине претерпевает серьезные изменения. В условиях войны, экономической нестабильности и демографического кризиса трудовые ресурсы постепенно сокращаются, и это неизбежно влияет на инвестиции компаний в развитие собственного персонала.

Значение корпоративного обучения постепенно, но постоянно растет. Компании вынуждены брать на себя функции, ранее выполняемые системой государственного образования, адаптироваться к новым вызовам и искать инновационные подходы к подготовке кадров.

Вместо диплома - знания

Сокращение, наблюдаемое в последнее время на рынке классического образования, не означает снижения потребности в знаниях, говорит директор Deloitte Academy Иван Компан. Напротив, компании сегодня вынуждены самостоятельно решать задачи, ранее являвшиеся ответственностью государственной системы образования, ведь уровень подготовки молодых специалистов часто не соответствует ожиданиям. В результате компании получают людей с дипломом, но без знаний. Это создает дополнительную нагрузку на работодателей и заставляет их запускать собственные образовательные структуры: корпоративные университеты, внутренние школы, системы менторства.

Мы помогали создавать корпоративные университеты, которые не только учат управленцев, но и дают базовые специальности — то, чему раньше учили в ПТУ или техникумах. Иван Компан директор Deloitte Academy

В то же время рынок массово увлекся развитием мягких навыков, ставших центральной темой для многих тренингов. Но эксперты предостерегают от чрезмерного желания опираться только на soft skills.

"Мягкие навыки важны. Но на мягком фундаменте ничего большого не построишь. Если вы не разбираетесь в финансах, не знаете, как работают бизнес-процессы, улыбка и коммуникабельность не спасут ситуацию", — отмечает директор Deloitte Academy.

По мнению эксперта, такая тенденция связана с запросом общества на скорые, простые решения. Но курсы или тренинги не могут заменить полноценную академическую базу и закрыть пробелы в знаниях, которые должны были формироваться годами.

"Это общий тревожащий тренд. Мы хотим быстрых решений и думаем, что после однодневного тренинга по лидерству или переговорам станем экспертами. Но это так не работает", — добавляет он.

С другой стороны, малый и средний бизнес не всегда располагает ресурсами для масштабных образовательных инициатив. Особую роль в таких компаниях играет менторство – передача опыта от старших к младшим. Проблема лишь в том, что из-за распространенного формата дистанционной работы этот механизм стал менее эффективным. Впрочем, даже без значительных бюджетов можно организовать эффективное обучение, ведь много качественных преподавателей и доступных курсов.

Запрос на корпоративное образование будет расти

Заместитель председателя Ассоциации цифрового и дистанционного образования Дмитрий Бондаренко также наблюдает существенные изменения на рынке образования, в частности, это персонализация обучения, активное внедрение микрообучения и развитие мягких навыков. Компании все чаще отказываются от унифицированных программ в пользу индивидуальных образовательных траекторий. Возрастает популярность коротких, сфокусированных модулей, интегрируемых в рабочие процессы. Особое внимание уделяется навыкам эмоционального интеллекта, коммуникации, лидерства и адаптивности – ключевым компетенциям XXI века по версии Всемирного экономического форума.

Запрос на корпоративное обучение, несомненно, будет расти. Причины – как технологические изменения, требующие постоянного обновления знаний, так и трансформация рынка труда, где появляются новые профессии и изменяются требования к имеющимся. Дмитрий Бондаренко заместитель председателя Ассоциации цифрового и дистанционного образования

Компании нуждаются в адаптивных, квалифицированных работниках, а корпоративное образование — эффективный способ заполнить кадровые пробелы. Важно и то, что современные сотрудники, особенно молодежь, ожидают от работодателей возможностей для развития.

"Может ли корпоративное образование заменить академическое? Ответ — нет. Это два разных формата с разными целями. Академическое образование формирует фундаментальные знания, развивает критическое мышление и мировоззрение. Корпоративное же — практическое, гибкое, ориентированное на реальные потребности бизнеса. Их сочетание — идеальная формула: академическая систем", - говорит Дмитрий Бондаренко.

На рынке труда это означает повышение квалификации рабочей силы, уменьшение дефицита кадров, рост производительности, адаптивности и инновационности компаний.

Корпоративное образование как элемент устойчивости

Корпоративное образование станет критически важным условием конкурентоспособности украинского бизнеса и всей экономики, считает HR Manager JYSK в Украине Елена Маринко. Она подтвердила тезисы коллег, что в последние годы интерес к корпоративному обучению в Украине стабильно растет. Компании все более активно внедряют онлайн-форматы, микрообучение, персонализированные образовательные траектории и геймификацию. Это отвечает потребности бизнеса в быстрой адаптации к изменениям и постоянному развитию навыков сотрудников на фоне высокой конкуренции на рынке труда.

Запрос на корпоративное обучение и дальше будет расти, в частности, из-за влияния новых технологий, изменения требований рынка и потребности в развитии лидерских и коммуникационных навыков. Бизнесы понимают, что обучение – это не только инструмент развития, но и фактор устойчивости и конкурентоспособности. Елена Маринко HR Manager JYSK в Украине

По данным eLearning Learning, 80% работников в США считают обучение из-за игр более увлекательными. Компании также обнаружили, что использование игр в качестве их стратегии обучения увеличивает производительность на 50% и привлечение сотрудников на 60%.

В компании JYSK обучающие программы функционируют с самого начала работы в Украине. Сотни работников уже прошли через эти курсы, что позволило повысить эффективность и мотивацию команды. Образование охватывает как начало карьеры, так и дальнейший профессиональный рост, с возможностями горизонтального развития, например участие в роли внутреннего инфлюэнсера или посла бренда. По словам Елены, 92% руководящих должностей в JYSK Украина закрываются внутренними кандидатами. Последний показатель eNPS составил +67%, что подтверждает высокий уровень лояльности и удовлетворенности работников.

"Корпоративное образование не заменяет академическое, но удачно его дополняет. Если академическое образование дает фундаментальные знания, то корпоративное позволяет быстро реагировать на изменения, предоставляя практические навыки под конкретные бизнес-задания", - добавила Маринко .

Больше коллабораций бизнеса и университетов

Бизнес уже давно стремится наладить тесное сотрудничество с университетами не только для подготовки будущих специалистов, но и для дальнейшего трудоустройства. Современный рынок труда нуждается в специалистах, обладающих не только теоретическими знаниями, но и практическими навыками, в частности в работе с инновационными технологиями.

Например, в 2024 году компания Ajax Systems открыла на базе Киевского авиационного института (бывший НАУ) лабораторию электроники. Этот проект реализован в рамках новой стратегии университета, которая предполагает тесное сотрудничество студентов с бизнесом на ранних этапах обучения. Цель – дать возможность студентам как можно раньше приобщаться к работе над реальными проектами и знакомиться с будущими профессиональными средами. Лаборатория будет работать по нескольким направлениям, в частности, предусматривает возможность реализации студенческих разработок и собственных инициатив.

Еще одним, и далеко не последним, ярким примером сотрудничества бизнеса с учебным заведением стало открытие современной учебной лаборатории по изучению систем видеоаналитики — "Проектная лаборатория Kobi Software: полигон современных систем видеоаналитики" в Государственном университете интеллектуальных технологий и связи (ГУИТЗ), состоявшемся в конце мая 2025 года.

Руководитель лаборатории, доцент кафедры кибербезопасности и технической защиты информации, помощник декана по сотрудничеству с партнерами и стейкхолдерами Сергей Стайкуца отметил важность практического компонента в подготовке студентов.

"Использование учебно-тренировочного полигона, построенного на базе решений Kobi Software, поможет внедрить современные технологии безопасности в учебный процесс с фокусом на практическую составляющую. Это вызовы современного мира, и очень хорошо, что соискатели образования будут иметь возможность работать с реальными информационно-аналитическими технологиями, разбираться в видеоаналитике и формировать свою экспертизу", - подчеркнул он.

Ректор Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" Анатолий Мельниченко отметил, что сегодня проблема обеспечения высококвалифицированными специалистами актуальна для предприятий всех форм собственности.

Особенно это касается компаний, нуждающихся в специалистах инженерных специальностей. Причин несколько: активно развивается оборонная отрасль, нуждающаяся в сотнях разработчиков, инженеров-проектировщиков, ученых. Многие специалисты инженерных специальностей востребованы в ИТ-сфере и даже в агросекторе. Некоторые компании за период войны выросли в несколько раз. Анатолий Мельниченко ректор Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"

По его словам, подготовка инженера в университете длится не менее четырех лет, тогда как бизнесу специалисты нужны уже сейчас. Поэтому компании развивают корпоративное образование. Еще до полномасштабного вторжения крупные игроки открывали собственные учебные заведения, в частности, "Метинвест Политехника", готовящий инженеров для металлургической и горнодобывающей отраслей. Некоторые компании создают учебные центры для краткосрочной подготовки и повышения квалификации. В то же время формируется новый тренд — тесное сотрудничество бизнеса и университетов в подготовке именно тех специалистов, в которых нуждается рынок.

Анатолий Мельниченко считает, что в ближайшем будущем мы увидим больше коллабораций бизнеса и университетов, цель которых – подготовить специалистов для работы в конкретной компании. По его словам, сейчас же работают новые совместные учебные лаборатории с такими компаниями, как "Прогрестех-Украина", Ajax, Huawei, Skyfall, Melexos. В них студенты знакомятся с оборудованием компании, учатся на нем работать, в отдельных случаях проходят обучающие программы под руководством специалистов по высокотехнологичному бизнесу.

Перспективным направлением является дуальное образование, когда студенты старших курсов часть обучения проходят непосредственно на предприятиях. У КПИ есть 80 таких договоров. Среди партнеров - Samsung, ДТЭК, "Прогрестех", Ajax System, "Melexis-Украина", "Энергоатом" и другие. Компании регулярно принимают студентов, а затем отбирают среди них будущих сотрудников. Этот формат выгоден всем: компании - потому что получает подготовленных специалистов без необходимости долгой адаптации; университет – потому что обеспечивает практически ориентированное обучение; студент — потому что получает опыт и первое оплачиваемое трудоустройство.

Директор Deloitte Academy Иван Компан считает, что в обозримом будущем крупные компании продолжат создавать собственные системы обучения, чтобы компенсировать недостатки государственного образования, а малый бизнес должен искать другие форматы.

"Корпоративное образование — критически важное. Компании, которые не инвестируют в развитие сотрудников, просто останавливаются. Если государство дает недостаточно знаний, бизнесу приходится брать это на себя", — считает Иван Компан.

По мнению Дмитрия Бондаренко, в ближайшие годы корпоративное образование в Украине претерпевает трансформацию. Нормой станут цифровые технологии, персонализированное микрообучение, гибридные форматы, менторство и коучинг. Обучение все больше интегрируется в рабочие процессы с акцентом на развитие мягких и цифровых навыков. Компании будут уделять больше внимания оценке влияния обучения на бизнес-результаты и активнее сотрудничать с образовательными институтами.

В свою очередь Елена Маринко отметила, что в ближайшие годы корпоративное обучение станет более интерактивным, адаптивным и персонализированным. Это позволит не только повысить квалификацию работников, но и усилить конкурентоспособность компаний в динамичной бизнес-среде.