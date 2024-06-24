Слишком много тех, кто уклоняется: Минобразования меняет правила поступления в аспирантуру

Министерство образования и науки Украины объявило об изменениях в правилах поступления в аспирантуру в 2024 году. Причиной таких изменений явился стремительный рост числа мужчин призывного возраста, стремящихся поступить в аспирантуру.

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Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лесной.

За последние два года количество таких претендентов значительно возросло, что вызвало подозрения в фиктивном обучении.

"Не секрет, что в последние два года стремительно возросло количество мужчин-студентов призывного возраста, которые вдруг вспомнили, что им нужно второе или третье высшее образование, аспирантура или докторантура. Жажда знаний — это замечательно. Фиктивное обучение — нет. Поэтому меняем правила поступления на аспирантру в 2024 году", - написал Лесной.

По его словам, для того, чтобы обеспечить качество образования и уменьшить количество уклонистов, вступить на контракт в аспирантуру можно будет только на заочную или вечернюю формы обучения, не дающие права на отсрочку от призыва. При этом приоритет будет предоставляться дневной форме обучения, а количество бюджетных мест будет увеличено с 3 200 до 7 000, чтобы не отрезать возможность поступления для настоящих, мотивированных и способных студентов.

Сообщается, что к началу полномасштабной войны ежегодно в аспирантуру поступали около 7-8 тысяч человек. В 2024 году для составления ЕВЭ зарегистрировались 246 189 человек, из которых 79% - мужчины. Почти половина из них, а именно 91 561 человек призывного возраста, претендует на поступление в аспирантуру, что является рекордным количеством.

"Мне бы хотелось, чтобы однажды наука в Украине стала такой популярной. Мы делаем шаги в этом направлении. Но сейчас такие цифры выглядят скорее как аномалия. (…) Качество образования и ценности, которые лелеят в этой системе, имеют значение. Нельзя. жить в мире двойных стандартов", - отметил он.

Лесной добавил, что высокое количество заявок в аспирантуру вызывает беспокойство, поскольку фиктивное обучение вредит качеству образования, экономике и национальной безопасности.

Министерство призывает граждан сообщать о фактах фиктивного обучения в правоохранительные органы.

Списки отчисленных из вузов студентов будут передавать в ТЦК

Добавим, что из-за мобилизации с 2022 года в украинских университетах фиксируют стремительный рост желающих поступить в аспирантуру. 67% украинцев, поступивших в аспирантуру в 2022-2023 годах, - это военнообязанные мужчины от 30 лет.

Однако ректоры высших учебных заведений Волыни заявили, что есть четкая договоренность с областным ТЦК и СП и им будут предоставлять списки отчисленных лиц, не выполнивших условия для зачисления.

"Мобилизация остается одной из самых сложных и одновременно важнейших задач, над которыми работают в нашей стране. Защитники и защитницы на фронте нуждаются в усилении и передышке, поэтому необходимо выполнять задачи, поставленные Генеральным штабом. Следовательно, одним из вопросов, которые изучали и анализировали во время очередного заседание Совета обороны области, было вступление военнообязанных в высшие учебные заведения, чтобы получить отсрочку от мобилизации", - написал глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко.

Также, как отметили в ОВА, к обсуждению привлекли ректоров высших учебных заведений Волыни, которые доложили об условиях поступления и очертили статистику по количеству студентов, учащихся в университетах.

"Помимо этого, заверили, что есть четкая договоренность с областным ТЦК и СП, что будут предоставлять списки отчисленных лиц, которые не выполнили условия для зачисления. Вместе с этим, по результатам заседания Совета обороны области поручил руководителям соответствующих силовых структур держать это на контроле и сделать невозможным уклонение от мобилизации посредством обучения в вузах", - подчеркнул глава ОВА.

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