Забагато ухилянтів: Міносвіти змінює правила вступу до аспірантури

Міністерство освіти і науки України оголосило про зміни в правилах вступу до аспірантури у 2024 році. Причиною таких змін стало стрімке зростання кількості чоловіків призовного віку, які прагнуть вступити до аспірантури.

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Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

За останні два роки кількість таких претендентів значно зросла, що викликало підозри у фіктивному навчанні.

"Не є таємницею, що в останні два роки стрімко зросла кількість чоловіків-студентів призовного віку, які раптом згадали, що їм треба друга чи третя вища освіта, аспірантура чи докторантура. Жага до знань — це чудово. Фіктивне навчання — ні. Тож змінюємо правила вступу на аспірантру у 2024", - написав Лісовий.

За його словами, для того, щоб забезпечити якість освіти і зменшити кількість ухилянтів, вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми навчання, які не дають права на відстрочку від призову. При цьому, пріоритет надаватиметься денній формі навчання, а кількість бюджетних місць буде збільшено з 3 200 до 7 000, щоб не відрізати можливість вступу для справжніх, вмотивованих та здібних студентів.

Повідомляється, що до початку повномасштабної війни щороку на аспірантуру вступали близько 7-8 тисяч людей. У 2024 році для складання ЄВІ зареєструвалися 246 189 осіб, з яких 79% — чоловіки. Майже половина з них, а саме 91 561 особа призовного віку, претендує на вступ до аспірантури, що є рекордною кількістю.

"Мені б хотілося, щоб одного дня наука в Україні стала такою популярною. Ми робимо кроки у цьому напрямку. Але зараз такі цифри виглядають скоріше як аномалія. (…) Якість освіти і цінності, які плекаються в цій системі, мають значення. Не можна жити у світі подвійних стандартів", — зазначив він.

Лісовий додав, що висока кількість заявок в аспірантуру викликає занепокоєння, оскільки фіктивне навчання шкодить якості освіти, економіці та національній безпеці.

Міністерство закликає громадян повідомляти про факти фіктивного навчання до правоохоронних органів.

Списки відрахованих з вишів студентів передаватимуть в ТЦК

Додамо, що через мобілізацію з 2022 року в українських університетах фіксують стрімке зростання охочих вступити до аспірантури. 67% українців, які поступили до аспірантури у 2022-2023 роках, - це військовозобов’язані чоловіки віком від 30 років.

Проте, ректори вищих навчальних закладів Волині заявили, що є чітка домовленість з обласним ТЦК та СП і їм надаватимуть списки відрахованих осіб, які не виконали умови для зарахування.

"Мобілізація залишається одним із найскладніших та водночас найважливіших завдань, над якими працюють в нашій країні. Захисники й захисниці на фронті потребують підсилення та перепочинку, тож необхідно виконувати завдання, поставлені Генеральним штабом. Відтак, одним із питань, яке вивчали та аналізували під час чергового засідання Ради оборони області, було вступ військовозобов’язаних у вищі навчальні заклади, аби отримати відстрочку від мобілізації", - написав голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

Також, як зазначили в ОВА, до обговорення залучили ректорів вищих навчальних закладів Волині, які доповіли про умови вступу та окреслили статистику щодо кількості студентів, які наразі навчаються в університетах.

"Окрім цього, запевнили, що є чітка домовленість з обласним ТЦК та СП, що надаватимуть списки відрахованих осіб, які не виконали умови для зарахування. Разом із цим, за результатами засідання Ради оборони області доручив керівникам відповідних силових структур тримати це на контролі та унеможливити ухиляння від мобілізації за допомогою навчання у вишах", - наголосив очільник ОВА.

Джерело фото: ua.depositphotos.com