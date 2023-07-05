В Нидерландах запретят использовать мобильные телефоны в школах

В большинстве школ Нидерландов запретят использовать мобильные телефоны, планшеты и смарт-часы с 1 января 2024 года. Цель: чтобы дети не отвлекались во время занятий.

Об этом сообщило правительство страны, передает издание The Guardian.

Использование гаджетов разрешат, только если устройства действительно нужны, например, для обучения, по медицинским показаниям или для людей с ограниченными возможностями.

"Хотя мобильные телефоны связаны с нашей жизнью, им не место в классе. Школьники должны уметь сосредотачиваться и иметь возможность хорошо учиться. Мобильные телефоны мешают, свидетельствуют научные исследования. Мы должны оградить школьников от этого", — сказал министр образования Робберт Дейкграаф.

Запрет на использование гаджетов предварительного согласовали между министерством, школами и соответствующими организациями.

Учебные заведения уже могут начинать искать способы и вводить запреты. В правительстве отмечают, что юридические нормы будут действовать, если это не даст достаточных результатов, до лета 2024 года.

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