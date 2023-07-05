У Нідерландах заборонять використовувати мобільні телефони у школах

У більшості шкіл Нідерландів заборонять використовувати мобільні телефони, планшети та смарт-годинники з 1 січня 2024 рок. Мета: щоб діти не відволікалися під час уроків.

Про це повідомив уряд країни, передає видання The Guardian.

Використання гаджетів дозволять, лише якщо пристрої будуть дійсно потрібні, наприклад, для навчання, за медичними показаннями або для людей з обмеженими можливостями.

"Хоча мобільні телефони пов'язані з нашим життям, їм не місце в класі. Школярі повинні вміти зосереджуватися і мати можливість добре вчитися. Мобільні телефони заважають, свідчать наукові дослідження. Ми повинні захистити школярів від цього", — сказав міністр освіти Робберт Дейкграаф.

Заборону на використання гаджетів попередньо узгодили між міністерством, школами та відповідними організаціями.

Навчальні заклади вже можуть починати шукати способи та запроваджувати заборони. В уряді зазначають, що юридичні норми будуть діяти, якщо це не дасть достатніх результатів, до літа 2024 року.

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