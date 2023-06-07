В Украине разрушены или повреждены более 3000 учебных заведений, – МОН

Во время полномасштабной войны в Украине было разрушено или повреждено более 3000 учебных заведений. Более 65% из них касаются заведений дошкольного образования. То есть, детские сады не работают онлайн или офлайн. Об этом во время IT Ukraine Education Summit 2023 рассказал замминистра образования и науки Украины Дмитрий Завгородний, передает корреспондент Delo.ua.

"В основном это в тех областях, где зона потенциальных боевых действий или активных боевых действий – там садики не работают вообще", - пояснил Завгородний.

По его словам, школы в основном работают в дистанционном или смешанном формате. В частности, 1,5 млн детей учатся полностью онлайн, 1,2 млн – в смешанном формате, 1,3 млн – офлайн.

"То есть сейчас мы имеем почти 4 млн учеников в системе общего среднего образования, что примерно на 250-300 тысяч меньше, чем было в прошлом году. Из этих 4 млн учеников, по данным наших областей, примерно полмиллиона учатся дистанционно из-за границы", – говорит Завгородний.

Как объясняет эксперт, сложная ситуация и в высших учебных заведениях. Дело в том, что большинство учатся онлайн или в смешанном формате, поэтому качество такого образования соответствующее.

"Что касается качества, мы сейчас проводим вместе со Службой качества образования аналитическое исследование. Приблизительно 12 тысяч учеников проходят тестирование для того, чтобы мы могли более подробно понять по средней школе, где именно пробелы в знаниях, в каких темах, каким образом можно индивидуализировать учебные планы на следующий год. Это поможет отреагировать на последствия последних нескольких учебных лет", - объясняет Завгородний.

Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки Украины предлагает ввести в старших классах школ элементы билингвального образования – один из профильных предметов могут начать преподавать параллельно на украинском и английском языках.