В Украине вступил в силу указ об освобождении от ГИА учащихся 4 и 9 классов

Сегодня, 13 февраля, в Украине вступил в силу приказ Министерства образования и науки об освобождении от прохождения государственной итоговой аттестации учащихся 4 и 9 классов, напомнили в министерстве. Приказ подготовлен с целью сохранения жизни и здоровья учащихся в условиях военного положения.

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"Министерство образования и науки Украины сообщает, что вступил в силу приказ от 11 января 2023 года №19 "Об освобождении от прохождения государственной итоговой аттестации учащихся, завершающих получение начального и базового общего среднего образования, в 2022/2023 учебном году", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 26 января 2023 г. под №167/39223", – говорится в сообщении.

Напомним, в столице планируют создать научно-технологический парк "Academ.City" – современное открытое инновационное пространство. Меморандум о создании парка подписали представители Киевской городской государственной администрации и Национальной академии наук Украины.

Меморандум позволит направить совместные усилия и научно-технический потенциал научных организаций НАНУ, расположенных в Киеве, на решение актуальных вопросов социально-экономического, промышленного и научно-технического развития, повышения конкурентоспособности столицы.