В Україні набув чинності указ про звільнення від ДПА учнів 4 та 9 класів

Сьогодні, 13 лютого, в Україні набув чинності наказ Міністерства освіти і науки про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів 4 та 9 класів, нагадали в міністерстві. Зазначається, що наказ підготовлено з метою збереження життя та здоров'я учнів в умовах воєнного стану.

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"Міністерство освіти і науки України повідомляє, що набув чинності наказ від 11 січня 2023 року №19 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2022/2023 навчальному році", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 січня 2023 р. за №167/39223", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, у столиці планують створити науково-технологічний парк "Academ.City" – сучасний відкритий інноваційний простір. Меморандум щодо створення парку підписали представники Київської міської державної адміністрації та Національної академії наук України.

Меморандум дозволить спрямувати спільні зусилля і науково-технічний потенціал наукових організацій НАНУ, розташованих у Києві, на вирішення актуальних питань соціально-економічного, промислового та науково-технічного розвитку, підвищення конкурентоспроможності столиці.