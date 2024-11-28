2 млн евро грантов предоставляют бизнесу в поддержку энергостойкости

В декабре стартует грантовая программа "Поддержка энергостойкости микро и малых предприятий Украины", финансируемая Норвегией и Германией.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Отмечается, что программой предусмотрено предоставление предпринимателям 2 млн. евро на приобретение энергоэффективного производственного оборудования, оборудования автономных источников энергии и ее хранения, а также частично (10%) – на установку и обслуживание такого оборудования.

Сообщается, что грантовая поддержка по программе будет предоставляться через четыре уполномоченных банка: Укргазбанк, Сбербанк, Сэнс Банк и Банк Львов.

Реализация программы для предприятий будет проходить по двум компонентам:

Гранты для микропредприятий до 10 000 евро без обязательного совмещения с банковскими кредитами. В то же время, привлечение кредитов для финансирования инвестиционных проектов вполне возможно;

Гранты для малого предпринимательства до 20 000 евро, предоставляемые в сочетании с банковскими кредитами. При успешной реализации инвестиционного проекта малое предприятие получает возмещение в размере до 40% текущей задолженности по кредиту, полученному на их финансирование.

Для получения гранта по программе по поддержанию энергостойкости представители микро и малого бизнеса должны заполнить заявку на Портали Фонда развития предпринимательства "Навигатор финансовой поддержки", в которой указать информацию о показателях деятельности предприятия и уровне потребления им электроэнергии.

Также необходимо определить четкие направления использования средств гранта, которые не могут изменяться при их дальнейшем финансировании. Предпринимателям не нужно производить никаких расчетов и бизнес-планов, а система автоматически рассчитает рейтинг и определит победителей конкурсов.

"Программа поддержки энергостойкости украинских предприятий на 2 млн евро грантов является продолжением системной работы правительства по поддержке малого бизнеса и привлечения для этой цели международного финансирования. Это имеет важное значение для экономики и финансовой стабильности нашей страны. Банки-партнеры, из которых три государственных, имеют огромный опыт работы именно с малым бизнесом. грантов и возможностью выгодного сочетания с программой "5-7-9%", призваны обеспечить успех программы", – отмечает заместитель министра финансов по европейской интеграции Юрий Драганчук.

Детальнее о государственных программах финансирования для компенсации затрат на альтернативные источники энергии читайте в материале Delo.ua.