2 млн євро грантів надають бізнесу на підтримку енергостійкості

У грудні стартує грантова програма "Підтримка енергостійкості мікро та малих підприємств України", що фінансується Норвегією та Німеччиною.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Зазначається, що програмою передбачено надання підприємцям 2 млн євро на придбання енергоефективного виробничого обладнання, обладнання автономних джерел енергії та її зберігання, а також частково (10%) – на установку та обслуговування такого обладнання.

Повідомляється, що грантова підтримка за програмою буде надаватися через чотири уповноважені банки: Укргазбанк, Ощадбанк, Сенс Банк та Банк Львів.

Реалізація програми для підприємств відбуватиметься за двома компонентами:

Гранти для мікропідприємств до 10 000 євро без обов'язкового поєднання з банківськими кредитами. Водночас залучення кредитів для фінансування інвестиційних проектів цілком можливе;

Гранти для малого підприємництва до 20 000 євро, що надаються у поєднанні з банківським кредитами. За умови успішної реалізації інвестиційного проекту мале підприємство отримує відшкодування у розмірі до 40% поточної заборгованості за кредитом, отриманим на їх фінансування.

Для отримання гранту за програмою з підтримки енергостійкості представники мікро і малого бізнесу мають заповнити заявку на Порталі Фонду розвитку підприємництва "Навігатор фінансової підтримки", в якій зазначити інформацію про показники діяльності підприємства та рівень споживання ним електроенергії.

Також необхідно визначити чіткі напрями використання коштів гранту, які не можуть змінюватись під час їх подальшого фінансування. Підприємцям не потрібно робити жодних розрахунків та бізнес-планів, а система автоматично розрахує рейтинг та визначить переможців конкурсів.

"Програма підтримки енергостійкості українських підприємств на 2 млн євро грантів є продовженням системної роботи уряду з підтримки малого бізнесу та залучення для цієї мети міжнародного фінансування. Це має надважливе значення для економіки та фінансової стабільності нашої країни. Банки-партнери, з яких три державні, мають величезний досвід роботи саме з малим бізнесом. Всі ці фактори, разом із запровадженням прозорої IT-системи відбору кандидатів на отримання грантів і можливістю вигідного поєднання з програмою "5-7-9%", покликані забезпечити успіх програми", – зазначає заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

Детальніше про державні програми фінансування для компенсації витрат на альтернативні джерела енергії читайте в матеріалі Delo.ua.